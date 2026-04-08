Motril acoge el XXXIII Campeonato de Andalucía de clubes sub 20

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto con José María Hernández Páez, directivo del Club Atletismo ‘Ciudad de Motril y del Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, presentaron el XXXIII Campeonato de Andalucía de Clubes en la categoría sub 20. Esta cita deportiva de alto nivel se celebrará el próximo sábado 11 de abril, será en polideportivo municipal ‘Emilio Hidalgo Pérez’ en horario de 16 a 22 horas.

Este campeonato reunirá a los mejores clubes de Andalucía en una jornada que abarcará un amplio programa de pruebas de atletismo, entre ellas salto de longitud, lanzamiento de peso, carrera de obstáculos, jabalina, pértiga y martillo. La competición culminará con las espectaculares pruebas de relevos 4×100 y 4×400, que pondrán el broche final a una tarde de deporte de máximo nivel.

Durante la presentación del Andaluz, Daniel Ortega, máximo edil del deporte municipal motrileño, destacó la importancia de acoger este tipo de eventos: “Motril sigue consolidándose como un referente en la organización de competiciones deportivas de alto nivel. Este campeonato no solo traerá a grandes atletas, sino que también permitirá a nuestros jóvenes ver de cerca el esfuerzo, la disciplina y los valores que representa el atletismo”, sentenció.

Por su parte, Hernández Páez subrayó el nivel de la competición y agradeció la implicación institucional: “Es un orgullo que Motril vuelva a ser sede de una prueba de estas características, donde compiten los mejores clubes andaluces. Queremos agradecer al Área de Deportes y al Ayuntamiento de Motril su apoyo y colaboración, fundamentales para que este campeonato sea una realidad y se desarrolle con las mejores garantías”, fueron sus palabras.