Criptomonedas, entre la oportunidad y el riesgo: qué hacer si has caído en una estafa

Las criptomonedas aparecen cada vez con más frecuencia en el “rastro” de los delitos denunciados. La Ertzaintza recibió en 2025 un total de 541 denuncias en las que constaba la existencia de criptomonedas o criptoactivos en el hecho denunciado, y todas ellas se encuentran en proceso de investigación.

La investigación de estos casos se realiza tanto desde las propias ertzain-etxeak como desde unidades especializadas, entre ellas la Sección Central de Delitos Económicos y la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, que trabaja con equipos dedicados a fraudes, hacking y otros delitos en el entorno digital.

Qué tipo de delitos se están investigando

Dentro de ese trabajo, la Ertzaintza detalla que en 2025 se han impulsado, entre otras, 13 investigaciones por presuntas estafas, 7 investigaciones patrimoniales (localización de bienes y activos para asegurar pagos o responsabilidades civiles) y 2 investigaciones por presunto blanqueo de capitales, además de diligencias por otros delitos económicos.

Qué son las criptomonedas y por qué atraen a los delincuentes

Las criptomonedas son instrumentos digitales basados en tecnología blockchain (cadena de bloques), sin soporte físico, y su valor puede ser muy volátil. Esa combinación -operativa digital, transacciones difíciles de revertir y uso transfronterizo- hace que también aparezcan en estafas y en delitos como el blanqueo.

En el ámbito de la ciberseguridad, además, las criptomonedas se usan a veces como medio de pago en delitos como el ransomware (secuestro de archivos a cambio de un rescate). Y no es casualidad que las policías estén reforzando capacidades técnicas: el informe oficial sobre seguridad pública en Euskadi ya recogía la incorporación de herramientas y formación para investigar ciberdelitos cometidos mediante criptoactivos.

Estafas más comunes: inversión milagro y suplantaciones en redes

Una parte importante del fraude llega por la vía de la inversión falsa: anuncios o mensajes que prometen rentabilidades extraordinarias, plataformas que simulan beneficios o presión para “meter más dinero”. La Ertzaintza, de hecho, ha alertado de estafas en Instagram basadas en la suplantación de identidad para ofrecer supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas.

Tres comprobaciones rápidas antes de caer

Distintas monedas

Desconfía de rentabilidades garantizadas o urgencias (“solo hoy”, “última plaza”, etc...).

Verifica que la plataforma esté autorizada/registrada y consulta los registros oficiales (CNMV/ESMA) bajo el marco MiCA.

No compartas claves, códigos ni accesos, y sospecha de enlaces que imitan a plataformas reales (phishing).

Qué hacer si ya has “picado” con una estafa cripto (y todavía estás a tiempo de mover ficha)

Si ya has enviado dinero o criptomonedas, lo más importante es actuar rápido y guardar pruebas. Estas son las pautas que suelen recomendar los organismos de ciberseguridad y supervisión:

Corta el contacto y no envíes ni un euro más (muchas estafas insisten con el “último pago” para desbloquear supuestos beneficios).

Reúne y guarda evidencias: capturas de pantalla de la web/app, anuncios, perfiles, conversaciones, correos, números de teléfono, justificantes bancarios, y, si hay criptos, direcciones de billetera y el ID de la transacción (hash).

Avisa a tu banco cuanto antes si ha habido transferencias, tarjeta o Bizum para intentar bloquear/retroceder operaciones (no siempre se puede, pero el tiempo cuenta). Si has usado una plataforma de intercambio (exchange), contacta con su soporte y facilita los datos de la transacción.

Denuncia: acude a tu comisaría y presenta todo el material recopilado. En paralelo, puedes pedir orientación en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE (017), también por WhatsApp y Telegram, que guía sobre cómo documentar el fraude y los pasos inmediatos.

Reporta y bloquea los perfiles que te han contactado (Instagram, Telegram, etc.) y guarda antes las conversaciones. La propia Ertzaintza ha advertido de estafas en redes basadas en suplantación de identidad para ofrecer inversiones y criptomonedas fraudulentas.

Si te pidieron instalar apps de control remoto (tipo acceso a tu móvil/ordenador), desinstálalas, cambia contraseñas, activa doble verificación y revisa movimientos y permisos.

Comprueba si la entidad estaba autorizada o si aparece en listas de advertencias; la CNMV recuerda que operar con entidades no habilitadas implica alto riesgo y que algunas incluso usan el nombre de la CNMV para dar apariencia de seguridad.

resumen de Qué hacer si ya has caído en una estafa cripto

Si ya has enviado dinero o criptomonedas, lo más importante es actuar rápido y guardar pruebas. Corta el contacto, reúne capturas, mensajes, justificantes y, si hay transacciones en cripto, direcciones de billetera y el identificador (hash). Si ha habido transferencias o tarjeta, avisa al banco cuanto antes para intentar bloquear movimientos, y presenta denuncia con toda la documentación. También puedes pedir orientación en la Línea 017 de INCIBE y reportar los perfiles en redes: la Ertzaintza ha alertado de estafas basadas en suplantación de identidad para ofrecer falsas inversiones.