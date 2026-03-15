El equipo H4CKZ4POS, de Narón, segundo premio en la First Lego League celebrada en el Campus Industrial de Ferrol

Más de 450 jóvenes de entre 5 y 16 años han participado este sábado en la decimosegunda edición de la FIRST LEGO League Galicia, celebrada en el Campus Industrial de Ferrol. En una intensa jornada, el equipo H4CKZ4POS, de Gazapo Xestión en Narón (A Coruña), ha logrado el Segundo Premio Universidade da Coruña, asegurando su clasificación para la gran final nacional que se celebrará en Burgos.

Clasificación para la final nacional

Junto al equipo de Narón, también han conseguido el pase a la final el equipo ROBOT CITY POBRA de MEGA Riveira, que obtuvo el Primer Premio Ingenier@ Soy, y Montecastelo BOT del Colegio Fomento Las Acacias de Vigo, con el Tercer Premio Campus Industrial de Ferrol. Los tres equipos representarán a Galicia en el evento nacional que tendrá lugar el próximo 11 de abril en el Fórum Evolución de Burgos.

UDC El 1º Premio Ingeniera Soy fue para integrantes del equipo ROBOT CITY POBRA, de MEGA Riveira

Una cantera de talento reconocida

El talento naronés no solo destacó en la categoría principal. El equipo CTRL+T, del IES As Telleiras, recibió el Primer Premio Concello de Ferrol a los Valores FIRST, mientras que R4PZ4POS, también de Gazapo Xestión, fue galardonado con el Premio al Emprendimiento.

La competición ha reunido a un total de 53 equipos de diversos puntos de Galicia y Asturias en el Campus Industrial de Ferrol. La entrega de premios, celebrada en el Auditorio de Ferrol, contó con la presencia de autoridades como el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey.

Xunta de Galicia Imagen de la gala de Clausura de la First Lego League en el Auditorio de Ferrol

Esta duodécima edición ha sido promovida por la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) y el Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC), bajo la coordinación del profesor José Antonio Becerra. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y el Concello de Ferrol, además del patrocinio de varias empresas e instituciones del sector.