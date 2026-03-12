El Comité de Tubos Reunidos en Trapaga considera "imprescindible" que decidan sobre el ERE los 1.300 empleados del Grupo

El Comité de empresa de Tubos Reunidos en Trapaga cree que es "imprescindible" que decidan sobre el ERE que conllevaría 301 despidos los 1.300 empleados del Grupo, tanto los de la planta vizcaína como los de la alavesa de Amurrio.

Así se recoge en un comunicado del Comité, suscrito por los sindicatos CCOO, UGT y ELA, en el que se señala que "el sindicato está para ayudar, asesorar y prestar servicio a sus afiliados, no para decidir por ellos", por lo que se subraya que "sin lugar a duda, en la planta de Trapaga la opción no es otra que la de que sus trabajadores decidan".

Tras la reunión del pleno del Comité de Empresa, CCOO, UGT, ELA (a excepción de ESK y LAB) celebrada este jueves, se ha acordado realizar un referéndum entre los trabajadores de la planta de Trapaga, porque desde las secciones que lo acuerdan, defienden que, ante un hecho tan "importante donde está en juego el futuro de tantos trabajadores, tienen derecho a decidir".

Estas tres secciones sindicales consideran que este derecho es una "legitimación que no debe ser vulnerada y la decisión que se vaya a adoptar (sea la que sea), la tienen que tomar las plantillas por votación".

Esta libertad de elección reconoce la capacidad de las personas para tomar decisiones "de forma autónoma y más cuando se trata de su futuro, y debe darse sin coacciones ni criminalización", concluye la nota del comité.