Nuevo concesionario oficial en Bizkaia de Maserati Carwagen

Maserati refuerza su presencia en el norte de España con la apertura de su nuevo concesionario oficial en Bizkaia: Maserati Carwagen Bilbao, un nuevo espacio en el que la gama del Tridente, compuesta por el Grecale, GranTurismo y GranCabrio, MCPura y GT2 Stradale, estarán a disposición de los apasionados de la marca, quienes podrán descubrir, de primera mano, la combinación única de lujo, innovación y ADN deportivo que define Maserati.

Además de la exposición de vehículos, el centro ofrecerá asesoramiento especializado, atención personalizada y servicios de venta y posventa con los más altos niveles de calidad, garantizando una experiencia integral acorde a las expectativas de una marca de lujo.

En la zona de exposición de vehículos, los clientes del nuevo concesionario podrán conocer de primera mano la completa gama de Maserati, comenzando por el SUV Grecale, que ofrece el lujo de poder elegir gracias a sus versiones híbridas, totalmente eléctricas o de combustión sin renunciar al máximo confort y seguridad.

También los deportivos de 4 plazas, GranTurismo y GranCabrio, cuyas versiones de combustión y eléctricas han recibido una reciente renovación para seguir ofreciendo un equilibrio perfecto entre confort y deportividad; o el superdeportivo MCPura y MCPura Cielo (cabrio), los últimos modelos en llegar a la gama encargados de llevar al máximo exponente las prestaciones típicas del Tridente gracias a su motor V6 Nettuno de 630 CV, que le permite hacer el 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 325 km/h.

Maserati Carwagen Bilbao está ubicado en la carretera Bilbao asua, en el Polígono Fátima S/N, en el Alto de Enekuri.