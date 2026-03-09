Tubos Reunidos cita a los sindicatos el próximo viernes a una nueva reunión sobre el ERE, que sigue sin acuerdo

La Dirección de Tubos Reunidos y los sindicatos han terminado este lunes sin acuerdo la última reunión del periodo del consultas del ERE. Sin embargo, Tubos Reunidos ha citado el viernes a las centrales sindicales a un nuevo encuentro negociador del mismo, que contempla 301 despidos entre las plantas de Amurrio y Trapaga.

En la última reunión del periodo de consultas se ha producido un empate en la mesa para pedir su ampliación, ya que los sindicatos ELA, LAB y ESK se han negado a extenderlo ante la posición de la dirección de no retirar los despidos ni el cierre de la acería de Amurrio, según han informado fuentes sindicales.

La empresa, en un comunicado, ha anunciado que, a petición de parte de los sindicatos CCOO y UGT de Trápaga y Amurrio, y ELA de Trápaga, el periodo de consultas se prorroga hasta este próximo viernes, para que puedan analizar la última oferta sobre el ERE, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan.

oferta de la empresa

La oferta definitiva de la compañía comprende prejubilaciones entre los 57 años (incluidos los que cumplan esta edad hasta de diciembre de 2026) y los 62 años, con un Plan de Rentas al 70% del salario bruto (con pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años y convenio especial con la Seguridad social (CESS) hasta los 65 años. En caso de fallecimiento, se delegará en la persona que haya sido designada como beneficiaria por el trabajador.

Para las personas mayores de 63 años, se les oferta una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

En el caso de los eventuales, se les pagaría 30 días de salario por año de servicio con un tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Para las adscripciones voluntarias que se produzcan antes de la finalización del periodo de consultas, les propone un pago de 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años.

Finalmente, la empresa expresa su compromiso de no realizar despidos colectivos hasta el 31 de diciembre de 2028.

criticas de ela, esk y lab

ELA ha dado por concluidas las consultas sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tubos Reunidos, a la vez que ha criticado a la dirección por "no modificar su exigencia en ningún momento" e intentar "dividir a los trabajadores".

En un comunicado, la central sindical ha denunciado la "mala fe" de la compañía durante el proceso negociador, que ELA da por finalizado. Según ha señalado, durante el periodo negociador, la empresa "no ha modificado en ningún momento la exigencia de realizar los 301 despidos, que ha querido imponer desde la primera reunión" y, además, "ha mantenido su intención de cerrar la acería y externalizar la logística".

También ha criticado que la dirección haya querido "dividir" a los trabajadores de Amurrio y Trapaga, "intentando facilitar así el acuerdo a la hora de ejecutar los despidos". "La dirección no ha sido capaz en ningún momento de justificar el expediente, demostrando su incapacidad para dirigir la empresa", ha lamentado.

Del mismo modo, el sindicato ESK ha dado por finalizado el periodo de consultas. "No hay acercamiento de posturas ninguno, por lo que no entendemos para qué alargar un periodo de consultas que está muerto", ha aseverado.

Por su parte, LAB ha advertido de que "seguirá peleando" contra el cierre de la acería de Tubos Reunidos y "la destrucción" de empleo en la empresa y las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea. Además, ha denunciado "la pasividad" de las instituciones y ha acusado a los Gobiernos vasco y español, a las Diputaciones de Álava y Bizkaia, y al PNV de "dar la espalda" a los trabajadores.