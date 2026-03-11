Huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos de Amurrio y división en ELA por apoyar el ERE en la de Trapagaran

El conflicto en Tubos Reunidos ha escalado drásticamente. La mayoría del comité de empresa de la planta de Amurrio (Álava) ha convocado una huelga indefinida que comenzará este mismo domingo. La decisión se mantiene firme en no negociar con la dirección hasta que no se cumplan tres condiciones innegociables, la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la marcha atrás en la decisión de cerrar la acería y que no se externalicen los servicios de logística.

La planta de Amurrio es, con diferencia, la más afectada por el ERE presentado por la compañía, que afceta a 301 trabajadores. De ellos, 274 pertenecen a la fábrica alavesa, mientras que los 27 restantes corresponden a la planta de Trapagaran (Bizkaia). La tensión aumenta a medida que se acerca el viernes, fecha en la que está prevista la última reunión de la mesa negociadora dentro del período de consultas del ERE.

División en el comité y dimisión

La convocatoria del paro no se ha producido de forma unánime. De hecho, la decisión no fue sometida a votación en la asamblea de trabajadores celebrada este miércoles, sino que fue adoptada posteriormente y promovida por los sindicatos ELA, LAB y ESK, que ostentan la mayoría.

Tubos Reunidos

Por su parte, CCOO y UGT se han desmarcado de la convocatoria al no compartir la estrategia, aunque han comunicado que respetarán la decisión de la mayoría. La fractura se ha hecho aún más patente al pedir la dimisión del hasta ahora presidente del comité de empresa de Amurrio, Andrés García, de UGT. "Se me ha pedido y yo he aceptado", ha señalado en COPE Euskadi.

57 trabajadores han aceptado la oferta de la empresa

A estas demandas se suma la exigencia de que todas las salidas sean voluntarias, ya sea a través de bajas incentivadas con mejores cuantías que las ofrecidas o mediante jubilaciones anticipadas. Hasta ahora, según fuentes sindicales, 57 trabajadores de Amurrio y Trapagaran han aceptado las condiciones de la empresa, una cifra muy alejada de las 301 salidas previstas por la dirección.

El paro indefinido comenzará, en principio, la noche del domingo 15, aunque podría retrasarse hasta el miércoles. El motivo es la huelga general convocada en Euskadi para el martes por ELA, LAB y ESK. Todo ello ocurre mientras el período de consultas del ERE llega a su fin, con una última reunión de la mesa negociadora prevista para este viernes, que podría aplazarse al lunes.

La fractura sindical ya se hizo patente a principios de semana. La dirección mejoró su oferta económica el lunes y se votó prorrogar la negociación, una prórroga que se aprobó por un estrecho margen de siete votos a favor frente a seis en contra. La sorpresa fue que los dos delegados de ELA de la planta de Trapagaran votaron a favor de seguir negociando, desmarcándose del criterio de sus compañeros de Amurrio y de la línea oficial del sindicato.

Esta división interna ha llevado a ELA, mayoritaria también en Trapagaran, a convocar una asamblea con sus afiliados este jueves. El objetivo es decidir los pasos a seguir en los próximos días, en un conflicto que se endurece a las puertas de la fecha límite para alcanzar un acuerdo.