El Bilbao Basket defiende su corona europea en una jornada clave para los equipos vascos

La actualidad deportiva vasca, repasada en el programa 'Deportes en Herrera en Cope en Euskadi', se centra en el baloncesto, donde el Bilbao Basket arranca esta tarde la final de la FIBA Europe Cup. Los 'hombres de negro' se enfrentan en Salónica al PAOK griego, reeditando la final de la temporada pasada en la que se proclamaron campeones. La gran ventaja para el equipo bilbaíno es que, en esta ocasión, el partido de vuelta se disputará en casa. Cerca de 100 aficionados se han desplazado a Grecia para apoyar al equipo.

Final

Melvin Pantzar: "Ahora da igual que hayamos sido los mejores"

En una entrevista con José Ángel Peña para la Cope, el jugador del Bilbao Basket, Melvin Pantzar, ha analizado la final. Aunque reconoce que la gente les considera favoritos por ser los vigentes campeones, se muestra cauto. "Somos los campeones, eso creo que la gente piensa, entonces, que somos favoritos. Nosotros nos sentimos bien, pero jugamos contra un equipo muy bueno", ha afirmado, destacando que el PAOK ha eliminado a un rival fuerte como el Murcia.

Hasta ahora hemos sido los mejores, eso es una realidad, pero da igual" Melwin Pantzar Jugador de Bilbao Basket

Pantzar ha insistido en que el rendimiento pasado no garantiza el éxito en los 80 minutos que restan de competición. "Creo que va a ser una final muy muy complicada", ha señalado. El jugador también ha expresado su felicidad por volver a disputar un título con el club: "Muy agradecido, de verdad, de haber llegado aquí con el equipo, con Bilbao. No es siempre, no juegas finales siempre, ¿no? Lo he hecho una vez en mi vida, y este año lo voy a hacer dos veces".

No juegas finales siempre, ¿no?" Pantzar

LaLiga: Europa en el horizonte y la salvación en juego

En el fútbol, el Athletic Club ha conseguido la salvación virtual tras alcanzar los 41 puntos con su victoria ante Osasuna. Un gol de Gorka Guruzeta, tras una gran jugada de Nico Williams, y una actuación estelar de Unai Simón, que detuvo un penalti, sellaron el triunfo. El técnico, Ernesto Valverde, ha calificado el encuentro como un "ejercicio de supervivencia" y ha instado a centrarse únicamente en el próximo rival, el Atlético de Madrid, sin hacer cálculos a largo plazo.

Por su parte, la Real Sociedad recibe al Getafe con la vista puesta en apurar sus opciones de Champions League. El equipo se encuentra a siete puntos del quinto puesto. El entrenador, Matarazzo, ha asegurado que no habrá problemas de motivación. "Entendemos la importancia de estos últimos siete partidos. Hay opciones para el quinto puesto, que podría ser un puesto Champions League para nosotros, y nos gustaría atacar eso también", ha declarado, añadiendo que la preparación de algunos jugadores para el mundial es otro aliciente.

El Alavés, en una situación límite

La cara amarga de la jornada la representa el Deportivo Alavés, que podría caer a puestos de descenso por primera vez esta temporada. El equipo perdió por 2-1 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, a pesar de mostrar una mejor imagen defensiva y estrellar dos balones en el poste. El entrenador, Quique Sánchez Flores, ha afirmado que el equipo salió "derrotado, pero no dañado".

Sánchez Flores ha calificado el próximo partido en Mendizorroza contra el Mallorca como fundamental. "Si compites ante los mejores, sabrás capaz de competir ante los demás", ha comentado. El técnico ha subrayado la importancia de la recuperación física para un duelo que considera de "nuestra liga". "Estamos en una liga muy corta de 6 partidos y los vamos a jugar hasta el final con mucha determinación", ha concluido.