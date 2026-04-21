El Athletic se enciende: debate por el "pesimismo" de Valverde y los retos del nuevo mandato de Uriarte

La actualidad institucional y deportiva del Athletic Club ha centrado el análisis en el programa 'Tertulia Minuto 91 de Cope Bilbao'. El confirmado segundo mandato de Jon Uriarte como presidente, que arranca este mismo lunes, coincide con un encendido debate sobre el reciente y sorpresivo mensaje en vídeo de Ernesto Valverde, generando diversidad de opiniones entre los periodistas presentes.

Uriarte: un segundo mandato y el debate de los contratos largos

Jon Uriarte inicia su segundo mandato como presidente sin oposición, una situación que Javi Beltrán (Diario As) ha calificado como “lo previsto”. Según el periodista, la falta de competidores es una señal de que “no lo habrá hecho tan mal el actual presidente”. Carlos Zaballa (Mundo Deportivo) ha añadido que el club está “saneado económicamente” y ha cosechado “éxitos deportivos”, lo que ha desincentivado otras candidaturas.

No obstante, los tertulianos han señalado varios desafíos, como acertar con el sustituto de Valverde o la gestión de la dirección deportiva. Un punto de fricción ha sido la política de contratos de larga duración. Javi Beltrán ha sido uno de los que ha expresado su escepticismo: “Yo tengo mucha duda con los contratos largos”. Por su parte, Sebastián Azkarate ‘Batzu’ ha pedido ser objetivo al valorar “las limitaciones que plantea esta filosofía”.

Yo tengo mucha duda con los contratos largos" Javi Beltrán

El sorprendente vídeo de Valverde: ¿pesimismo o realismo?

El inesperado mensaje en vídeo de Ernesto Valverde del pasado jueves, con el que buscaba calmar las aguas tras los pitos en San Mamés ante el Villarreal, ha sorprendido a propios y extraños. “A mí me sorprendió un montón que saldaba Valverde en un vídeo del club a mitad de semana”, ha admitido Javi Beltrán, quien lo ve como un indicador “de cómo están las cosas”. Carlos Zaballa también ha mostrado su extrañeza, apuntando que “le han convencido a Valverde para salir a la palestra”.

Las interpretaciones sobre el fondo del mensaje del técnico han sido dispares. Para Sebastián Azkarate ‘Batzu’, se trata de “un discurso muy pesimista” que “no va a ayudar” a levantar la moral ni del equipo ni de la afición. En cambio, el conductor del programa, José Ángel Peña, lo ha defendido como un “jarro, si quieres, de agua fría, pero de realismo”, argumentando que Valverde no hace más que constatar las advertencias que lleva lanzando desde agosto.

Me parece un discurso muy pesimista" Batzu

Peña considera que, con su mensaje, Valverde ha vuelto a hacer un “servicio al club”, ya que asume los palos mientras intenta hacer reaccionar al entorno de cara al crucial partido contra Osasuna. El debate refleja la división de opiniones sobre el momento actual del equipo, que, pese al bache, se encuentra a seis puntos de los puestos europeos.

De cara al partido contra Osasuna, los tertulianos han mostrado su preocupación por la motivación del rival. Javi Beltrán ha recordado los resultados de los últimos enfrentamientos, mientras que Carlos Zaballa ha manifestado su “curiosidad por ver el 11 de Valverde” y si habrá cambios para jugadores que “no están bien”.