Las acciones de Tubos Reunidos caen casi un 40% ante la posibilidad de una entrada en concurso

Las acciones de Tubos Reunidos se han desplomado este lunes casi un 40% en bolsa ante los insistentes rumores sobre su posible entrada en concurso de acreedores. La grave situación financiera que atraviesa la compañía ha provocado que su cotización llegara a situarse en 0,14 euros a mediodía, con una caída del 34,73%.

Un plan de viabilidad en el aire

La empresa, que cerró el ejercicio pasado con unas pérdidas de 118 millones de euros, ha intentado poner en marcha un plan de viabilidad para hacer frente a su delicada situación. Este plan incluye la salida de 240 trabajadores a través de un ERE que ya ha sido impugnado por los sindicatos ELA, UGT, LAB y ESK.

Además, la compañía arrastra una deuda de 263,2 millones de euros, principalmente con la SEPI, cuyo proceso de reestructuración no ha registrado avances significativos. Esta parálisis complica enormemente la búsqueda de un inversor que pueda aportar la liquidez necesaria para reflotar la empresa.

Aunque fuentes de la empresa han evitado confirmar si se acogerán finalmente al concurso de acreedores, la incertidumbre ha sido suficiente para que los mercados reaccionen con pánico. Los rumores sobre la quiebra han alimentado el desplome durante toda la jornada.