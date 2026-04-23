ELA demanda el ERE en Tubos Reunidos y solicita al TSJPV que lo declare nulo o no ajustado a derecho

El sindicato ELA ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Tubos Reunidos, solicitando que se declare nulo o no ajustado a derecho.

Según la central sindical, mayoritaria en el comité de empresa tanto en la planta de Amurrio (Álava) como en la de Trapagaran (Bizkaia), la dirección de la compañía comunicó su decisión definitiva el pasado 23 de marzo. Sin embargo, denuncia que introdujo modificaciones el día 27, una vez finalizado el periodo de consultas y sin alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores.

ELA sostiene que esta modificación "se hizo fuera de plazo" y recuerda que "mientras tanto", la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio "continúa en huelga y con movilizaciones".

El sindicato subraya que el ERE afectaría a 240 trabajadores y asegura que la plantilla se opone a los despidos forzosos. Asimismo, reclama la puesta en marcha de un plan industrial que garantice la continuidad de la acería y de la actividad logística. En su recurso, ELA insiste en que el expediente debe ser declarado nulo o, al menos, no conforme a la legalidad vigente.