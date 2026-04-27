Un año de espera para una cita médica en Logroño y, por culpa de la huelga, se cancela: "Lo sentimos, pero la doctora no está, ya le avisaremos otra vez. Y ya está, a la calle"

El Sindicato Médico de La Rioja cifra hoy el seguimiento de la huelga en 1275 citas canceladas y 48 operaciones quirúrgicas pospuestas. La tercera semana de huelga de médicos en La Rioja ha comenzado este lunes con una notable incidencia en la atención hospitalaria. Los paros, que se extenderán hasta el jueves 30 de abril, se suman a los ya vividos en marzo, cuando la Consejería de Salud cifró en 8.980 las consultas suspendidas y 49 las intervenciones quirúrgicas canceladas, contribuyendo al aumento de las listas de espera.

Pacientes, los grandes afectados

El Hospital San Pedro de Logroño ha sido escenario del malestar de los pacientes. Es el caso de María Teresa, de 85 años y con osteoporosis, que acudía a una consulta de seguimiento con el reumatólogo acompañada de su hija, Susana. Tras un año de espera para la cita, una enfermera les ha comunicado en la misma sala de espera que la consulta había sido cancelada porque la doctora secundaba la huelga.

Europa Press Médicos en huelga

Llevábamos esperando un año ya para reumatología, ahora a ver lo que tarda" María Teresa Afectada por la huelga

La madre, María Teresa, ha explicado que venía a revisar los resultados de unas pruebas y su tratamiento: "Justo hemos llegado, estábamos sentadas, viene la enfermera y nos dice, 'lo sentimos, pero la doctora está de huelga, ya le avisaremos otra vez', a la calle, y ya está". Su hija, Susana, ha lamentado la falta de aviso previo: "Si tú sabes como médico que vas a hacer una huelga, qué mínimo que avisar a la gente antes de que venga, porque no hemos sido los únicos".

Qué mínimo que avisar a la gente antes de que venga" María Teresa Afectada por la huelga

Negociaciones paradas y nueva manifestación

Los médicos, por su parte, defienden que los paros buscan mejorar sus condiciones profesionales y, en última instancia, la atención a los pacientes. Ante la falta de avances en la negociación con la consejería, el Sindicato Médico ha convocado una manifestación en Logroño para el próximo 29 de mayo. El objetivo es visibilizar el malestar del colectivo y reclamar progresos en un diálogo que califican de "muy parado".