Del profundo terror de 'Parpadear' a la aventura crepuscular de 'Phil Weasley', el viaje de AP7-Estudios

Cuando vamos al cine o encendemos el televisor y queremos disfrutar de una obra audiovisual, ya sea ficción o no ficción, solemos buscar una serie o una película, formatos a los que ya estamos acostumbrados. Pero existe otro tipo de formato que no solemos visualizar, los cortometrajes. Y si bien Disney los popularizó con esas pequeñas obras previas al comienzo de cada una de sus películas animadas, no es habitual entre le gran público ver un corto.

Una fama inmerecida, pues películas que ya son obras clave de la filmografía española, como Azuloscurocasinegro, Madre o la reciente (y murciana) Sorda, nacieron como cortometrajes antes de convertirse en obras históricas del cine español. Y a este formato es al que se está dedicando el equipo de AP7-Estudios, una productora murciana con apenas un año de vida, que han entrado en este mundo de los cortometrajes y no les va a nada mal.

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso Fran Marín de AP7-Estudios nos habla del rodaje de su próximo cortometraje

El equipo conformado por Conformado con cuatro amigos Barto Muñoz, Fran Marín, Raúl Pelegrín y Candela Lobo, se estrenó el pasado año 2025 con Parpadear. un corto creado entre amigos que se ha convertido en una obra de terror con el que han ganado varios premios en festivales de cine. Y sin perder ese impulso se han lanzado a la creación de nuevas producciones audiovisuales.

El desierto donde nació y murió un género

Un giro radical de géneros audiovisuales ha llevado a estos jóvenes, en menos de un año, del miedo y los sustos a los revólveres y caballos del spaghetti western. Phil Weasley es el nombre del nuevo corto en el que seguimos a un vaquero en el crepúsculo del salvaje oeste, los últimos días de huida de un forajido legendario que tendrá que enfrentarse a su pasado antes de bajar el telón.

Y como en su día hicieron directores como Steven Spielberg, David Lean o Sergio Leone, Ap7-Estudios ha llevado su rodaje a Almería. Dos días de rodaje en el miniHollywood, un pequeño pueblo del lejano oeste erigido en pleno desierto almeriense. Un proyecto que, como ha comentado en los micrófonos de COPE el guionista de la obra, Fran Marín, "requiere más presupuesto y una mejor organización".

En nuestra última publicación del rodaje, decimos que es una locura, que empezáramos como una cosa que no era ni tan seria, pero ha ido escalando hasta el punto de que ahora ya no paramos de trabajar" Fran Marín Productor ejecutivo y Director de Desarrollo de AP7-Estudios

Un género que siempre quisieron probar, llegando a describirlo como un "género fetiche" que ahora les pone a prueba. Fue hace apenas dos semanas cuando realizaron el rodaje, pero apenas han comenzado el proceso de posproducción y según ha adelantado Marín no es un proceso rápido: Montaje, colorimetría, sonido, efectos especiales...

Sin ninguna duda este es un proyecto especial para AP7-Estudios, surge de una idea que tuvieron hace ya tres años y empieza a cristalizarse ahora. Nos han adelantado que Phil Weasley termina con un final abierto, un final que da a entender que queda más historia, que continúa más allá del final de ese forajido legendario. Ahora solo nos queda ver si el crepúsculo de este vaquero es el amanecer de este equipo de creadores murcianos.