El comité de Tubos Reunidos de Amurrio pide abordar el futuro de la empresa "sin amenazas ni presiones"

El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha solicitado este jueves una nueva reunión con la dirección de la compañía para abordar el futuro del grupo “sin amenazas ni presiones”, en pleno conflicto laboral por el expediente de regulación de empleo (ERE).

La petición se ha producido en el marco de una concentración de trabajadores frente a la sede de la empresa en Bilbao, celebrada entre las 10.00 y las 11.00 horas. Durante la protesta, la plantilla ha reclamado la retirada del ERE, así como la paralización de los planes para cerrar la acería de Amurrio y externalizar la actividad logística en la planta alavesa.

Los manifestantes se han agrupado tras una pancarta contra los despidos. Representantes del comité han intentado entregar un escrito a la dirección en el que solicitan la convocatoria de un encuentro para analizar “el presente y el futuro de Tubos Reunidos Group” en un clima de diálogo.

Según han explicado, esta misma solicitud ya fue trasladada el pasado 1 de abril. Días después, la empresa respondió asegurando que convocaría una reunión “la semana pasada” con el objetivo de resolver el conflicto laboral y alcanzar un posible acuerdo. Sin embargo, el comité denuncia que, hasta el momento, no ha recibido ninguna convocatoria.

Ante la ausencia de responsables en la sede, los representantes sindicales han introducido finalmente el documento por la ranura de la puerta. Como gesto simbólico, también han depositado una corona de flores con el mensaje: “Aiaraldeko Industria. Goian Bego. DEP Industria de Aiaraldea. Descanse en paz”.

Tras la concentración, los trabajadores han iniciado una manifestación en dirección a la sede del Gobierno vasco, con paso previo por las oficinas de la Spri.