“La primera media hora es lo peorcito de la temporada”: La tertulia rojiblanca Minuto 91 analiza el partido contra Osasuna y la Supercopa

El Athletic Club disputa este miércoles la semifinal de la Supercopa de España contra el FC Barcelona. El equipo llega a la cita tras un empate en El Sadar (1-1) y con la convocatoria marcada por las ausencias de Yuri Berchiche y Aymeric Laporte por lesión. El técnico, Ernesto Valverde, ha completado la lista con los canteranos Monreal y Eder García en un momento en que el debate sobre el valor del torneo y el estado de forma del equipo centran la actualidad rojiblanca.

Una Supercopa 'maravillosa' en lo deportivo

Pese a las críticas por el formato y la sede, la tertulia de Cope Bilbao ha analizado el valor deportivo del torneo. Para el periodista Ramón Orosa, la Supercopa es una oportunidad única: “Para el Athletic es una maravilla. Jugar contra el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid... Fíjate que ganas otro título oficial, y de mucho nivel”. El propio Valverde, aunque reconoció que no son favoritos, dejó claro que pelearán por ello: “Hay que jugarlo y todo está abierto, vamos a intentar explotar nuestras posibilidades”.

La visión deportiva, sin embargo, ha quedado eclipsada por la polémica generada por Iñaki Williams, quien calificó de “una mierda” tener que jugar en Arabia. Valverde corrigió públicamente a su capitán, pidiendo respeto por la competición. Según el tertuliano Carlos Zaballa, la expresión del delantero no fue la correcta: “A ver, hombre, yo creo que Iñaki se equivocó, sobre todo en la expresión. Quizá en el fondo de su mensaje estábamos de acuerdo todos, pero utilizar la palabra mierda, pues no era la adecuada”. Zaballa también se ha mostrado sorprendido por la corrección pública de Valverde.

Mientras Aitor Martínez ha recordado que el propio técnico usó la palabra “prestigio” para definir el torneo, el periodista Javi Beltrán ha aportado una perspectiva económica, destacando el dinero que la Supercopa reparte entre los clubes más modestos del fútbol español.

Las dudas que dejó El Sadar

El partido contra Osasuna ha dejado un mar de dudas. El gol de Rubén García para los rojillos avivó el debate sobre si fue un acierto del lanzador o un error de Unai Simón. Para Javi Beltrán, la conclusión es clara: “Es un fallo”. Ramón Orosa, por su parte, ha matizado que, aunque le pareció “un golazo”, cree que “Unai Simón puede hacer más”. El propio guardameta pareció lamentar la acción, un error que, como ha recordado Aitor Martínez, no debe eclipsar algunas paradas de mérito que también realizó.

El rendimiento del equipo ha sido otro de los puntos críticos del análisis. Aitor Martínez ha sido tajante al valorar el arranque del partido en Pamplona: “La primera media hora es lo peorcito de la temporada”. Ha descrito un equipo desordenado, apático y descompuesto en defensa. “Cada vez que Osasuna daba dos pases con cierta velocidad, el equipo estaba descompuesto por todos lados”, ha sentenciado el analista, criticando la falta de intensidad tras el aviso de Valverde en la previa.

El dilema de las rotaciones y los jugadores clave

De cara a la semifinal, la gran pregunta es si Valverde apostará por su once de gala o introducirá cambios. Carlos Zaballa lo tiene claro y ha defendido salir “con todo”. En el lado opuesto, Aitor Martínez ha sugerido dar minutos a los menos habituales. La opinión mayoritaria, como la de Ramón Orosa, es que el técnico sacará a su equipo de confianza, aunque con la duda de si jugadores como Sancet o los hermanos Williams, en un bajo momento de forma, deberían dejar su sitio a otros como Berenguer o Robert Navarro, que piden paso.