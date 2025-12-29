José Ángel Ziganda radiografía al Athletic: "El desgaste de la Champions parece que no, pero te limita mucho"

José Ángel 'Cuco' Ziganda, exjugador y exentrenador del Athletic Club, vive un presente intenso en el banquillo de la Cultural Deportiva Leonesa. Desde que tomó las riendas del equipo el pasado 23 de septiembre ha logrado sacarlo de los puestos de descenso, aunque reconoce la enorme igualdad de la categoría. En una charla durante el parón navideño, el técnico navarro ha ofrecido en COPE Bilbao una visión profunda tanto de su nuevo reto profesional como de la actualidad del Athletic Club.

Un reto "a cara de perro" en León

Ziganda llegó a un club que no estaba "muy convencido" con su dinámica, y su misión es clara: "pelear de verdad por la categoría". El entrenador ha destacado que la Cultural es un equipo recién ascendido y una plantilla con jugadores jóvenes, donde la mayoría "no habían jugado en segunda división". A pesar de las dificultades, se ha mostrado "muy contento" con la imagen y el comportamiento del equipo desde su llegada.

"El equipo está en buena dinámica, sintiéndose bien", ha afirmado Ziganda, quien ha prometido una lucha sin cuartel por la permanencia. La igualdad en la zona baja de la tabla es máxima, donde una racha de dos o tres semanas "te lleva a un lado o a otro lado". Por ello, el técnico ha dejado una declaración de intenciones contundente sobre su objetivo: "lo vamos a pelear y hasta el final, a cara de perro con todos".

La Copa y el 'morbo' de San Mamés

El entusiasmo en León no solo se centra en la liga. La Cultural Leonesa se ha convertido en una de las revelaciones de la Copa del Rey, tras eliminar a un equipo de Primera División como el Levante. El sorteo de octavos de final, que se celebrará el 7 de enero, les depara un cruce seguro contra uno de los cuatro equipos de la Supercopa, entre los que se encuentra el Athletic Club.

Ziganda ha confirmado la enorme ilusión que vive la ciudad y el club ante la posibilidad de "enfrentarte a un equipo de primera división". Para una entidad que ha vuelto recientemente al fútbol profesional, la Copa es una oportunidad de "disfrutar" y generar un "gran ambiente". Preguntado directamente por el 'morbo' de un posible cruce con el Athletic, el navarro no ha dudado en su respuesta afirmativa: "Sí, sí, sí, está claro".

La resaca de la Champions y la defensa de Valverde

Como profundo conocedor del entorno rojiblanco, Ziganda ha analizado con distancia y objetividad el momento actual del Athletic de Ernesto Valverde. "El equipo no está al nivel del año pasado", ha reconocido. El técnico ha recordado que la temporada anterior fue excepcional, con un rendimiento de "sobresaliente" por parte de toda la plantilla, un hito que considera "muy difícil" de repetir.

Para Ziganda, una de las claves del bache actual es el peaje que pasa factura a los equipos que compiten en Europa. "El desgaste de la Champions parece que no, pero te limita mucho", ha sentenciado. El entrenador ha explicado que jugar entre semana contra rivales de máxima exigencia afecta "en cuanto a lesiones, estrés, y tensión" y condiciona enormemente la preparación de los partidos de liga.

Lejos de ser un aficionado más, su visión desde dentro del fútbol profesional le permite comprender la situación sin alarmismos. "Yo no soy forofo, te gusta que el equipo vaya bien, pero es que es que entiendo lo que está pasando, lo entiendo perfectamente", ha señalado. Esta comprensión le lleva a contextualizar los altibajos como parte natural de la competición de élite.

A pesar de los resultados irregulares, Ziganda ha querido romper una lanza en favor de la plantilla. "Al equipo lo que no se le puede negar es que corre y que lo intenta", ha defendido con vehemencia. En este sentido, ha apuntado a factores concretos como el estado físico limitado de Nico Williams o la lesión que ha afectado a Iñaki Williams, que merman el potencial de un equipo sometido a un calendario extenuante.

Finalmente, 'Cuco' ha lamentado que los marcadores actuales puedan "estropear" el recuerdo del gran año vivido anteriormente, cuando la afición "ha disfrutado muchísimo". El propio técnico se ha definido como "demasiado objetivo y y demasiado racional para lo que se ha vuelto" el fútbol, un mundo a menudo dominado por la vehemencia y lo visceral. Una perspectiva analítica que aporta calma y contexto al debate sobre el estado del Athletic.