Noche de Champions en Bilbao: La Catedral vuelve a rugir ante el Arsenal

El 10 de diciembre de 2014 fue la última vez que el Athletic disputó un partido de la Liga de Campeones. San Mamés despidió aquella edición con un 2-0 al BATE Borisov, gracias a los goles de Mikel San José y Markel Susaeta. Aquel triunfo sirvió para acceder a la Europa League, pero no evitó la eliminación. De aquella plantilla solo Aymeric Laporte sigue en activo como león. El central, que ha regresado este verano, es el único superviviente rojiblanco de aquella noche europea. Sin embargo, no podrá vestirse de corto este martes al no estar inscrito aún en la UEFA.

3.934 días después, la Champions regresa a Bilbao con un duelo inédito: Athletic y Arsenal se medirán por primera vez en partido oficial. Lo puedes escuchar en la sintonía de Tiempo de Juego.

Hay que competir, no solo celebrar Ernesto Valverde Entrenador del Athletic

El técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, se mostró ilusionado, pero advirtió de la exigencia del debut: “La Champions se juega a otro ritmo. El Arsenal está totalmente focalizado y nosotros debemos estar a ese nivel”. El preparador subrayó que el objetivo es “demostrar que se puede competir en Europa con la filosofía del Athletic”, aunque reconoció que enfrente tendrán a uno de los equipos más potentes del continente.

El Arsenal, candidato y con bajas sensibles

El conjunto londinense llega a Bilbao tras un verano de grandes fichajes: Zubimendi, Gyökeres, Merino y Eze refuerzan un bloque que viene de alcanzar las semifinales de la Champions. Pese a su poderío, los gunners acumulan bajas de peso: Saka, Havertz, Gabriel Jesús , Odegaard y Saliba no estarán. Su técnico, Mikel Arteta, reconoció su admiración por Valverde: “Es un referente, por su forma de trabajar y de comportarse”, y añadió que le apetece “mucho vivir lo que se siente en San Mamés”.

Un ambiente de grandes noches

El portero español del Arsenal, David Raya, también dejó claro lo que supone debutar en Bilbao: “Es un estadio increíble, la afición aprieta desde el calentamiento y será especial jugar aquí”. El Athletic llega al choque tras perder ante el Alavés en Liga, pero con la ilusión intacta. La Catedral volverá a rugir en Champions once años después. Bilbao se prepara para una noche mágica.

