Mari Lacruz tiene claro el futuro de Valverde: "No veo una persona mejor para este equipo"

En un momento en que se cuestiona el rendimiento del Athletic Club, una voz autorizada como la de Mari Lacruz ha salido en defensa de Ernesto Valverde. El exfutbolista, que estuvo a sus órdenes, ha asegurado en el programa 'Deportes COPE en Bilbao' que el 'Txingurri' es la persona idónea para gestionar la situación actual del equipo rojiblanco.

El mejor gestor posible

Lacruz ha elogiado la capacidad del técnico para manejar momentos complicados, destacando su calma y confianza en la plantilla. "Es una ayuda tremenda para el jugador el tener alguien de ese perfil como Ernesto en estos momentos", afirmó, subrayando que Valverde no duda del trabajo de sus futbolistas aunque los resultados no acompañen. Para el exjugador, no hay nadie mejor: "No veo una persona mejor que que Ernesto para este equipo".

No veo una persona mejor que que Ernesto para este equipo" Mari Lacruz

El navarro considera que el entrenador es plenamente consciente de la realidad del equipo.

Valverde, más listo que nadie

Esta capacidad de análisis es una de las grandes virtudes que Lacruz le atribuye. "Ernesto es más listo que nosotros", ha comentado, explicando que esa inteligencia le permite tener una visión más templada y anticiparse a los problemas. "Él ve las situaciones posiblemente mucho antes que los demás", añadió.

Ernesto es más listo que nosotros" Mari Lacruz

Preguntado sobre si el ciclo del 'Txingurri' ha terminado, Lacruz ha sido tajante en su deseo, aunque desconoce la idea del míster: "Que de aquí al 2050, pues que Ernesto siga, porque, vamos, para mí, no hay persona mejor". Además, recordó entre risas una anécdota de sus inicios: "Nos decía, 'chicos, yo voy a entrenar 5 años y me voy'. Y mira, dos décadas".

Actualmente, Mari Lacruz reside en Pamplona, donde, según ha contado, está centrado en la crianza de sus hijos, aunque se mantiene al tanto de la actualidad del fútbol y del Athletic.