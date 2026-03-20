Cae en Alicante un fugitivo buscado por Alemania por liderar una red de robo de coches y estafas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón de 57 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades de Alemania. El arrestado era buscado por delitos de robo organizado cometidos en el año 2020.

El país reclamante emitió la orden de detención tras tener sospechas de que el fugitivo podría haberse afincado en la provincia de Alicante. La comunicación fue gestionada por el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, que puso en marcha la investigación para dar con su paradero.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores lograron averiguar que el reclamado se encontraba en la ciudad de Alicante. Finalmente, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y arresto, siendo puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar su posterior extradición.

Una red experta en robos y estafas

El fugitivo había huido de la justicia alemana, donde se le imputan hechos por los que podría enfrentarse a una pena máxima de diez años de privación de libertad. Los delitos ocurrieron en 2020 en la localidad de Ratingen, donde formaba parte de una banda organizada dedicada al robo de vehículos de alta gama.

Según la investigación, el rol del detenido en la organización era clave. Se encargaba de seleccionar los vehículos, dar instrucciones directas y pagar a los autores materiales de los robos, además de facilitar los garajes donde se ocultaban los coches sustraídos.

La trama no terminaba con el robo. El detenido también se encargaba de la venta posterior de los vehículos y de planificar accidentes de tráfico simulados en los que se usaban los coches robados para obtener indemnizaciones fraudulentas de las compañías de seguros.