Muse comparte un adelanto íntimo de su nuevo single “Be With You”

La banda británica Muse ha reactivado la expectación entre sus seguidores al difundir un breve adelanto de su próximo sencillo, “Be With You”, un tema que formará parte del que será su décimo álbum de estudio. El clip, publicado en sus redes sociales, muestra a Matt Bellamy interpretando unos versos cargados de nostalgia frente a un órgano clásico, en una atmósfera que recuerda a los momentos más introspectivos de discos como “Origin of Symmetry” o “Absolution”.

En este fragmento, Bellamy reflexiona sobre la pérdida, la suerte y la necesidad de reconstruirse, un enfoque emocional que ha sorprendido incluso a los fans más veteranos. Aunque el grupo no ha confirmado la fecha de lanzamiento del sencillo, sí ha dejado claro que se trata del primer material inédito desde la publicación de “Unravelling” el año pasado.

El nuevo adelanto llega en un momento de plena actividad creativa para el trío formado por Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, que continúa trabajando en su próximo disco tras el éxito de “Will of the People” en 2022. De hecho, fue el propio Wolstenholme quien insinuó hace unas semanas que la banda planeaba entrar de lleno en el estudio este año, aunque reconoció que su situación contractual con las discográficas está en un punto de transición. Según el bajista, no descartan repetir colaboración con Warner o explorar nuevas opciones.

La publicación del fragmento coincide también con un periodo complicado para Muse, que recientemente tuvo que cancelar conciertos previstos en Abu Dhabi, Johannesburg, Ciudad del Cabo y Bangalore debido a “circunstancias imprevistas” ajenas al grupo. En un comunicado difundido por Live Nation, la banda lamentó profundamente la decisión y agradeció la comprensión del público afectado.

Aun así, el adelanto de “Be With You” ha devuelto el entusiasmo a los seguidores, que ven en este gesto la señal de que el regreso discográfico de la banda está cada vez más cerca. Si el fragmento publicado es un indicador del tono del nuevo álbum, todo apunta a que Muse se adentrará en una etapa más emocional y minimalista, sin renunciar a su característico dramatismo musical.