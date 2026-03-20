El cerebro no está hecho para leer: la verdad sobre el viaje más antinatural

El divulgador y viajero, Sergio Parra , ha defendido en el programa ‘Herrera en COPE Cataluña’ la lectura como una forma de viaje tan legítima como coger un avión o un metro.

El divulgador y viajero, Sergio Parra, ha defendido en el programa ‘Herrera en COPE Cataluña’ la lectura como una forma de viaje tan legítima como coger un avión o un metro. Sin embargo, este es un periplo para el que no estamos preparados de serie y que, como ha explicado, es profundamente 'antinatural'. En una conversación con José Miguel Cruz, Parra ha desgranado por qué leer nos supone un esfuerzo tan grande y por qué, a pesar de ello, es una de las aventuras más enriquecedoras que podemos emprender, desmontando de paso la excusa más común para no hacerlo: la falta de tiempo.

Frente al extendido argumento de que 'no leo porque no tengo tiempo', Parra ha respondido con datos. Según sus cálculos, es 'perfectamente posible' leer un libro a la semana. Un ensayo estándar de unas 50.000 palabras podría leerse en aproximadamente 200 horas, lo que se traduce en apenas 'una o dos horas al día'. El divulgador ha señalado la ironía de que muchos de quienes alegan falta de tiempo son los mismos que luego dedican horas al 'scroll infinito' de redes sociales como TikTok o Twitter, un tiempo que podría invertirse en viajar a través de las páginas de un libro.

El principal y más sorprendente argumento de Sergio Parra es que la lectura es 'uno de los objetos más antinaturales del mundo'.

Un viaje contra natura

El principal y más sorprendente argumento de Sergio Parra es que la lectura es 'uno de los objetos más antinaturales del mundo'. A diferencia del habla, una capacidad para la que el cerebro humano está 'precableado', la lectura no es una habilidad innata, sino aprendida. 'Un niño lo introduces en cualquier comunidad y enseguida aprende a hablar con su acento', ha explicado, pero aprender a leer requiere una instrucción 'muy dura y muy pesarosa' porque nuestro cerebro no evolucionó para ello.

Para poder leer, nuestro cerebro debe realizar un proceso que en biología se conoce como 'exaptación', que consiste en reutilizar una estructura existente para una función completamente nueva. Parra lo ha ilustrado con una analogía clara y directa: 'el puente de la nariz sirve para mantener la estructura nasal, pero nosotros lo utilizamos exadaptativamente para sujetar las gafas'. De una forma parecida, la vista, con sus movimientos sacádicos, se adapta para una tarea para la que no fue diseñada originalmente: decodificar texto letra a letra, o más bien, grupo de letras por grupo de letras.

Anatómicamente nuestro cerebro se automodifica para aprender a leer"

Parra también ha querido destapar una verdad incómoda que afecta incluso a los más lectores: 'la mayoría de la gente que lee no se acaba los libros'.

Este proceso de adaptación es tan profundo que llega a dejar una huella física e imborrable en el cerebro. 'Anatómicamente, nuestro cerebro se automodifica para aprender a leer, tiene que hacer conexiones nuevas porque no vienen de serie', ha afirmado con rotundidad Parra. La modificación es tan significativa que, según ha añadido el divulgador, si se realizara una radiografía a los cerebros de dos cadáveres, 'se puede saber cuál de los dos sabía leer' basándose únicamente en su estructura anatómica.

La gran mentira: los libros no se terminan

Parra también ha querido destapar una verdad incómoda que afecta incluso a los más lectores: 'la mayoría de la gente que lee no se acaba los libros'. El divulgador sostiene que es una debilidad que muchos no quieren admitir ni ante sí mismos, pero que la tecnología ha dejado al descubierto. Gracias a los datos masivos recopilados por Amazon a través de sus dispositivos Kindle, 'se puede saber exactamente dónde la gente ha dejado de leer el libro', obteniendo un dato objetivo que acaba con cualquier autoengaño.

Las cifras que ha aportado son reveladoras. Mientras que un bestseller de gran éxito como 'El Jilguero' de Donna Tartt es finalizado por el 90 % de sus lectores, otros ensayos aclamados por la crítica corren una suerte muy distinta. Por ejemplo, 'Pensar rápido, pensar despacio', del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, es abandonado por la mayoría a partir del 7 % de su contenido. Un caso todavía más extremo es el del influyente 'El capital en el siglo XXI' de Thomas Piketty, un volumen de 685 páginas que la mayoría de sus compradores deja aparcado antes de superar el 3 % del texto, lo que equivale a unas 12 páginas.

Lejos de ver esta dificultad como un obstáculo, Sergio Parra la ha reivindicado como la verdadera esencia de la lectura.

El valor del esfuerzo y el sacrificio

Las cosas, si no merecen un esfuerzo y un sacrificio, no tienen gracia"

Lejos de ver esta dificultad como un obstáculo, Sergio Parra la ha reivindicado como la verdadera esencia de la lectura. Para él, el sobreesfuerzo que requiere un libro denso es comparable a la satisfacción de 'subir al Everest' o de viajar a destinos que exigen 'un atrevimiento y una valentía' adicionales. 'Ir al gimnasio es antinatural', ha bromeado, pero es precisamente ese esfuerzo deliberado lo que genera un beneficio y diferencia una actividad enriquecedora de un simple pasatiempo.

Para rematar su defensa del esfuerzo, Parra ha recordado una escena de la novela 'Tropas del espacio'. En ella, un instructor entrega a un soldado que solo busca el reconocimiento un papel con la palabra 'título' escrita, para demostrarle que el valor no reside en el reconocimiento final, sino en el proceso y el sacrificio que conlleva. 'Las cosas, si no merecen un esfuerzo y un sacrificio, no tienen gracia', ha concluido el divulgador. Es en esa máxima donde, según él, se encuentra el verdadero sentido del fascinante y antinatural viaje de la lectura.