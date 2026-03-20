La vocación sacerdotal en el centro de 'El Espejo de Asidonia-Jerez' en estas vísperas del Día del Seminario que la Iglesia conmemorará este domingo

El programa 'El Espejo de la Iglesia de Asidonia-Jerez', centra su mirada en la vocación, coincidiendo con la celebración del Día del Seminario en torno a la solemnidad de San José. Un tema que interpela tanto a creyentes como a quienes, en medio de la vida cotidiana, experimentan esa inquietud interior sobre el sentido y el rumbo de la propia vida.

El espacio parte de una reflexión abierta: la pregunta por la vocación no es exclusiva de quienes siguen de cerca la vida de la Iglesia, sino que forma parte de la experiencia humana. ¿Qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde camino? Para los creyentes, esta búsqueda se concreta en ponerse ante Dios y preguntarle qué espera de cada uno. Para otros, esa inquietud se manifiesta como un desasosiego que, en muchas ocasiones, comienza a encontrar respuesta cuando la persona sale de sí misma y se entrega al prójimo.

En este contexto, el programa aborda la vocación como un camino de respuesta y de entrega, poniendo el foco en la realidad del Seminario Diocesano, donde jóvenes se preparan para el sacerdocio al servicio del pueblo de Dios. Una imagen que se hace visible en la vida de la diócesis, como refleja la fotografía que acompaña esta información, con los seminaristas junto a sus formadores y el obispo, signo de una Iglesia que sigue mirando al futuro con esperanza.

Para profundizar en esta realidad, 'El Espejo' entrevista a Gonzalo, seminarista que este año ha puesto en marcha una iniciativa vocacional a través del pódcast 'Dadme vuestro corazón', con el objetivo de acercar a los jóvenes la pregunta por la vocación y abrir espacios de escucha y reflexión.

Como es habitual, el programa se inicia con el espacio dedicado a Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, reflejando la dimensión concreta de la caridad en la vida de la Iglesia. Una edición que invita a detenerse, a escuchar el propio corazón y a descubrir que la vocación, en cualquiera de sus formas, es siempre una llamada a amar y a entregarse a los demás.