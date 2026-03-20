Adrián Hernández pide "jugar el partido" a la afición

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del importante duelo regional ante el UCAM Murcia. El técnico ha asegurado que el equipo ha respondido bien al "mazazo del minuto 93" sufrido en la última jornada ante el Extremadura y ha afirmado que el vestuario está centrado en corregir los "errores muy subsanables" que les penalizaron. Hernández admite que el equipo ha podido perder "frescura" por la "presión" de ser líder, pero se muestra convencido de que volverán a su mejor versión.

Un rival de máxima exigencia

Sobre el rival, el UCAM Murcia, Hernández no ha escatimado en elogios, calificándolo como "un equipo con muchísima calidad" y una de las "dos o tres mejores plantillas" de la categoría. Al ser preguntado por lo que más le inquieta, fue tajante: "De Lucan, me preocupa todo, todo". El entrenador aguilucho ha destacado que es un conjunto muy completo. "Creo que es un equipo que tiene un buen balón parado, creo que es un equipo que tiene una buena asociación desde su campo, creo que es un equipo que también es capaz de jugar directo", ha explicado, además de subrayar la calidad de sus delanteros como "Aquino, Mizián o Baldric" y la fortaleza de su centro del campo.

Recuperar la consistencia

Cuando no estoy en mi mejor versión, ser capaz de dar por lo menos mi 5" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

De cara al tramo final de la temporada, el técnico ha señalado la necesidad de corregir los "muchos altibajos dentro del propio partido" y "ser un poco más lineales" para evitar la irregularidad mostrada en algunos encuentros. Hernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de sus jugadores. "Cuando no estoy en mi mejor versión, ser capaz de dar por lo menos mi 5", ha comentado, insistiendo en que no se puede pasar de un rendimiento "notable a una nota muy, muy, muy baja" de un partido a otro.

En cuanto a la enfermería, el club trabaja para recuperar a varios futbolistas importantes. Los servicios médicos están pendientes de la evolución de Salcedo, Antonio Sánchez, Pedro y Pipo. "Esperemos que de los cuatro, por lo menos, dos lleguen", ha deseado el técnico, que sí podrá contar con la vuelta de Uri tras cumplir sanción. Se trata de ausencias notables, ya que el propio entrenador los ha definido como "jugadores estructurales" para el equipo.

La afición, un jugador más

Finalmente, Adrián Hernández ha querido enviar un mensaje claro a la afición, a la que considera una pieza fundamental. Para el entrenador, su importancia es de "un 10 absolutamente", y les ha pedido que "jueguen el partido" con el equipo. "Hay momentos donde hay que alentar, otras donde hay que animar, otras donde hay que aplaudir, otras donde hay que apretar. Ahí es muy importante que jueguen el partido con nosotros", ha sentenciado, recordando los ambientes hostiles que se encuentran en estadios como el de Jaén o Extremadura.