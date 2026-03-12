Endika Bordas propone en COPE Bilbao a José Bordalás para entrenar al Athletic y rompe los esquemas

El exfutbolista Endika Bordas ha puesto sobre la mesa un nombre que ha roto los esquemas en el entorno del Athletic Club: José Bordalás. En una charla en 'Deportes Cope en Bilbao', el de Bermeo ha señalado al actual técnico del Getafe como un candidato que encajaría en el banquillo de San Mamés si Ernesto Valverde no siguiera la próxima temporada.

Un perfil que encaja en la filosofía Athletic

Bordas, que se enfrentó a él como jugador, reconoce la dureza de sus equipos, pero cree que sería un valor seguro para el Athletic. "Yo he jugado contra él y y dices, 'me cago en la mar, lo crujirías', pero si lo tuvieras de tu lado...", ha comentado, comparándolo con jugadores como Raúl García, que son amados por la afición propia. A su juicio, "me parece un perfil de entrenador que podría encajar".

El bermeano considera que el estilo del técnico alicantino se adapta a lo que históricamente ha gustado en Bilbao, un fútbol de alta intensidad y verticalidad. "El Atleti quiere un fútbol vertical, quiere un fútbol de llegar por fuera, de sacarte dentro de remate, de rechaces", ha afirmado Bordas, defendiendo que es un entrenador que hace competir a sus equipos al máximo nivel, como demostró en el Valencia.

Un "golpe de realidad" para la afición

Durante su intervención, Endika Bordas también ha analizado la temporada del Athletic, pidiendo perspectiva y realismo a los aficionados que la califican como mala. El exfutbolista ha recordado las limitaciones de la plantilla debido a la filosofía del club y el desgaste de jugar tres competiciones, llegando a semifinales de Copa y compitiendo en Europa.

"Nos pegamos de golpes en el pecho con la filosofía que tenemos, pero luego no somos conscientes de lo que te puede conllevar esa filosofía", ha reflexionado Bordas. En este sentido, ha pedido a la afición "un poquito de golpe de realidad" y ha recordado que el equipo ha dado la cara en todas las competiciones.

El orgullo de Bermeo

Bordas también ha mostrado su orgullo por sus paisanos de Bermeo, Unai Gómez y Jauregizar, a los que considera "dos aviones". Sobre Jauregizar, ha destacado que está haciendo un "temporadón" y que es normal que tenga picos de forma tras convertirse en una pieza fundamental que lo juega todo.

Respecto a Unai Gómez, ha valorado su polivalencia para actuar en varias posiciones, un perfil que "el entrenador está encantado" de tener. Aunque no tenga una posición fija, Bordas ha recordado que esa versatilidad le permite sumar muchos minutos y desarrollarse como jugador, algo que considera fundamental para un joven que acaba de aterrizar en la élite.