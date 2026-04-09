El Athletic Museoa reivindica sus joyas en la jornada de las camisetas retro

La reciente controversia sobre las nuevas camisetas retro ha abierto un debate entre los aficionados del Athletic Club. En declaraciones al programa 'Deportes Cope en Bilbao', el director del Athletic Museoa, Asier Arrate, ha valorado positivamente el diseño de la nueva equipación, aunque ha subrayado que la mejor manera de entender el presente y el pasado del club es visitando su museo para contemplar las piezas originales.

Joyas textiles únicas en el Estado

Asier Arrate ha sido contundente al afirmar que, aunque las recreaciones son interesantes, ver la camiseta original "es mucho mejor". El museo alberga tesoros de un valor incalculable que, según el director, lo convierten en una referencia. "A nivel de piezas textiles, el museo tiene, pues, las mejores del estado", ha señalado.

A nivel de piezas textiles, el museo tiene las mejores del estado" Asier Arrate Director del Museo Athletic

Entre sus piezas más preciadas se encuentran las dos camisetas más antiguas que se conservan: la azul y blanca de 1902 y la primera rojiblanca de 1910. Arrate ha explicado la dificultad de conservar estas prendas, ya que antes de los años 70 los futbolistas las consideraban "material de trabajo" y muy pocas han llegado hasta nuestros días. Pese a ello, el museo cuenta con piezas de una calidad y un valor histórico excepcionales.

Un relato a través de objetos originales

El valor del Athletic Museoa va más allá de su colección textil. El propio director ha insistido en que el objetivo principal del espacio es narrar la historia del club a través de sus piezas. Esta filosofía es la que, según él, enriquece la experiencia del visitante y diferencia a este museo de otras colecciones.

Si algo bueno tiene este museo es que no es una colección simplemente de camisetas ni de copas, sino lo que contamos es una historia" Asier Arrate

"Si algo bueno tiene este museo es que no es una colección simplemente de camisetas ni de copas, sino lo que contamos es una historia, y contamos una historia a través de objetos originales", ha afirmado Arrate. La colección incluye desde la primera Copa del Estado hasta caricaturas de los años 30, pasando por la camiseta del partido 500 de Iñaki Williams, demostrando que el museo narra tanto el pasado como el presente del club.

Además, el director ha destacado la potencia audiovisual del museo, donde los visitantes pueden detenerse a ver vídeos de jugadores legendarios como Argote, cuya camiseta también está expuesta. Esta combinación de objetos históricos y tecnología convierte la visita en una experiencia inmersiva y llena de "mucho sabor y mucho contenido", en palabras de Arrate, que resulta recomendable incluso para aquellos que no son aficionados del Athletic.