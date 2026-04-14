La final de Copa enfrenta al Atlético con una Real que se reivindica

La final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid se aproxima, y con ella se intensifica el debate sobre qué equipo llega en mejores condiciones para alzar el título. Durante el programa ‘La Charla de la COPE’ de Deportes COPE Gipuzkoa (escucha el programa completo AQUÍ), dirigido por el periodista Marco Antonio Sande, un amplio elenco de expertos ha analizado las claves de un partido que paralizará Sevilla el próximo sábado.

La mayoría de los analistas coincide en otorgar un ligero favoritismo al Atlético de Madrid, basándose en su presupuesto, historia y experiencia en grandes citas. Sin embargo, todos subrayan que, a partido único, la Real Sociedad tiene argumentos de sobra para competir. En la tertulia participaron voces autorizadas como Marta Gonzalo (Diario AS), Aitor Silva (One Club), Andoni Otxotorena (filósofo y periodista), Oier Fano, David Juanmartiñena y David Miner (periodistas de Tiempo de Txoko) y Jessica Figueroa (RNE, Radio Marca y Gol TV).

El desgaste, un factor clave

Uno de los puntos más repetidos en el análisis es el desgaste físico y mental que podría arrastrar el Atlético de Madrid tras su compromiso de cuartos de final de la Champions League. Jessica Figueroa señala que lo que ocurra en Europa podría traducirse en un punto débil para los de Simeone, mientras que el exfutbolista Bixio Gorriz también considera que el partido europeo "va a pesar muchísimo". Para Marta Gonzalo, esta es una ventaja clara para la Real, que ha gozado de "una semana entera para dedicarse al partido".

Figueroa, analista con una larga trayectoria siguiendo a los equipos de LaLiga, identifica más vulnerabilidades en el conjunto rojiblanco. "El Athletic este año es un equipo que sufre desconexiones puntuales durante momentos de partido, no está terminando de encontrar solidez en mediocampo y suele hundirse bastante en su área, donde ya no es el equipo sólido de años pasados", explicó la periodista.

El Atleti este año es un equipo que sufre desconexiones puntuales durante momentos de partido" Jessica Figueroa Periodista y analista deportiva

La ilusión y las armas de la Real

Frente a la experiencia colchonera, la Real Sociedad opone la ilusión y un estilo de juego que puede hacer daño. El exjugador txuri-urdin Gary Uranga advirtió que el equipo es "muy, muy peligroso" en las transiciones, con hombres que arrancan muy bien entre líneas. En el plano individual, el nombre de Mikel Oyarzabal emerge como la gran esperanza. Oier Fano fue contundente al afirmar que "el mejor jugador en la actualidad de la final se llama Mikel Oyarzábal", mientras que David Juanmartiñena también lo señaló como el posible héroe.

Creo que el héroe de la final va a ser, sin lugar a dudas, Don Mikel Oyarzabal" David Juanmartiñena Periodista y empresario

En cuanto al once titular, una de las grandes incógnitas está en la portería. Marta Gonzalo defendió la titularidad de Unai Marrero, argumentando que ha sido el portero del torneo. "No puedes darle la puñalada al final a tu portero de la Copa del Rey, que encima lo ha hecho bien", sentenció Gonzalo. Por su parte, Aitor Silva apuntó que la principal duda de Rino Matarazzo podría estar en el extremo derecho, con Pablo Marín, Take Kubo y Ander Barrenetxea como candidatos.

El veredicto de los expertos

Al poner cifras al favoritismo, los analistas se mostraron cautos. Tanto Aitor Silva como Andoni Otxotorena situaron el pronóstico en un "60-40" o "65-35" a favor del Atlético, un rol de no favorito que, según Otxotorena, "a la Real tampoco le viene mal". David Juanmartiñena se desmarcó y ve el duelo al "50-50", mientras que Oier Fano insistió en que la obligación de ganar recae en el club madrileño por su presupuesto, lo que ""puede ser un arma de doble filo"".

EFE Erik Bretos y Jokin Aperribay siguen de cerca una sesión de trabajo en Zubiea | EFE/Juan Herrero.

En el apartado arbitral, Andoni Otxotorena, que compagina su labor periodística con la de árbitro, se mostró satisfecho con la designación de Alberola Rojas para la final. ""Es un árbitro muy con cualquier equipo, vemos que señala lo que realmente cree, deja seguir"", comentó, destacando que se necesita ""un árbitro con personalidad"" para un partido de esta magnitud.

Este completo análisis forma parte de la programación especial de Deportes COPE Gipuzkoa, que acompaña a la Real Sociedad en su camino a la final. Los aficionados pueden seguir toda la actualidad del equipo en directo, de lunes a viernes de 15.25 h a 16.00 h, en el 99.8 de la FM y a través de cope.es y las aplicaciones de COPE. Además, los podcast de los programas se encuentran disponibles en plataformas como Ivoox, Spotify y Apple Podcast para no perderse ningún detalle.