La Feria del Libro de Málaga da el salto internacional con Irvine Welsh y una programación expandida

La 55ª edición de la Feria del Libro de Málaga se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo con una programación que da un ambicioso salto internacional. Además de su tradicional ubicación en el Paseo del Parque, este año la feria se expande al recinto Eduardo Ocón, consolidando su crecimiento con más actividades y autores que nunca.

Un cartel de lujo con presencia internacional

El evento contará con un destacado elenco de figuras literarias. Entre los nombres internacionales se encuentran los británicos Irvine Welsh y Alan Hollinghurst y el argentino Martín Caparrós. A ellos se suman reconocidos autores nacionales como María Dueñas, Lorenzo Silva, Andrés Neuman, la poeta Chantal Maillard, y los periodistas Vicente Vallés y Marta Robles, además de Elsa Punset y Christian Gálvez.

Noelia Clavero presidenta de la Feria del Libro

La presidenta de la feria, Noelia Clavero, ha explicado que este crecimiento responde a la necesidad de estar a la altura de la competencia cultural de la ciudad. “Ya nos teníamos que poner las pilas”, ha afirmado Clavero sobre la ambición de esta nueva edición.

Ya nos teníamos que poner las pilas"

Nuevos espacios y más oferta

Este año la feria crece con 71 casetas de libreros y editores, lo que supone un aumento del 10% respecto a la edición anterior. La principal novedad en cuanto a espacios es la incorporación del auditorio Eduardo Ocón como epicentro de algunas de las actividades más destacadas.

Foto de familia de los organizadores de la Feria del Libro

Según ha adelantado la organización, el recinto Eduardo Ocón acogerá desde actividades literarias hasta el pregón inaugural. Clavero ha señalado que también habrá “alguna sorpresa musical” y se convertirá en “una islita de música, de poder leer y tomarte una cervecita, incluso”, funcionando como una zona de descanso para los visitantes.

Apuesta por el público joven y un pregón original

La feria mantiene su apuesta por atraer a los lectores más jóvenes y por ello repite la colaboración con Andalucía RIDERCOM, la asociación que gestiona toda la programación de literatura juvenil. Esta iniciativa fue “un éxito” el año pasado y busca dar un espacio a una franja de edad que no encontraba su cabida en el evento.

Esther García Llovet

La encargada de inaugurar la feria el 30 de abril será la escritora malagueña Esther García Llovet. Sobre su pregón, Noelia Clavero ha desvelado que será “bastante original porque hay un relato dentro”, y ha añadido que “va a ser como un relato inédito de ella leído por ella misma” en el escenario del Ocón.

Va a ser como un relato inédito de ella leído por ella misma"

Entre otras actividades, la presidenta de la feria ha mostrado su ilusión por la visita de las autoras del podcast “Las hijas de Felipe”. Además, todos los asistentes podrán adquirir libros con el descuento especial del 10% permitido durante la feria, un “aliciente”, según Clavero, que ayuda a incentivar la compra.