Hallan un cadáver en el río Ebro a su paso por Logroño

El cuerpo de una persona ha sido localizado sin vida durante la tarde de este martes en el río Ebro, a su paso por Logroño. El hallazgo ha movilizado de inmediato a los servicios de emergencia, que han acudido a la zona para proceder con el protocolo correspondiente.

Dispositivo de evacuación

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo en la zona para gestionar el suceso. En las labores de evacuación del cuerpo han participado los Bomberos de Logroño, quienes han colaborado estrechamente con los agentes policiales.

En estos momentos, se están llevando a cabo las diligencias necesarias para la plena identificación de la persona fallecida. Los primeros indicios de la investigación apuntan a que no hay implicación de terceros en la muerte, aunque se esperará al resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.