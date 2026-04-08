José Ituarte opina en COPE Bilbao sobre el presente del Athletic: "El mensaje de Valverde ya no llega"

La derrota del Athletic Club en Getafe ha dejado un profundo poso de desencanto en el entorno rojiblanco. Más que enfado, el sentimiento generalizado es de decepción, una sensación que ha verbalizado el analista José Ituarte en el programa 'Deportes Cope en Bilbao'. 'Lo que no se me ha quitado es la decepción, porque el partido del domingo pasado, ante todo y sobre todo, fue una enorme decepción', ha afirmado Ituarte, lamentando la imagen ofrecida ante un rival que no sorprendió en su planteamiento.

Una cuestión de actitud

Para Ituarte, el problema no fue futbolístico, ya que no esperaba 'grandes cosas' del equipo en ese aspecto. La crítica se centra en la falta de intensidad y ambición. 'Lo que sí esperaba era un cum laude en actitud, en pelea, en disputa, en porfía, en ambición, en ganas', ha señalado. Ha criticado que el equipo no pareciera 'tener interiorizado que era absolutamente indispensable ganar ese partido', perdiendo 'prácticamente todas las disputas' y sin realizar un solo tiro entre los tres palos.

Lo que sí esperaba era un cum laude en actitud, en pelea, en disputa, en ambición, en ganas" José Ituarte

El discurso de Valverde

Cuestionado por un posible desgaste del discurso de Ernesto Valverde, Ituarte ha sido tajante, calificando como 'una obviedad' que su mensaje ya no cala como antes en la plantilla. 'Yo creo que es una obviedad que el mensaje de Valverde no llega, o por lo menos no tiene ya el efecto que antaño tenía', ha sentenciado. En su opinión, el propio técnico 'se ha dado cuenta de que hasta aquí hemos llegado' y por ello ha anunciado su marcha, una decisión que, contra lo esperado, no ha servido como revulsivo para el equipo.

Es una obviedad que el mensaje de Valverde no llega o por lo menos no tiene ya el efecto que antaño tenía" José Ituarte

Urge planificar el futuro

Con la temporada 'finiquitada' en su opinión, pese a que matemáticamente aún hay opciones europeas, Ituarte cree que es momento de mirar al futuro. Considera 'esencial acertar con la figura de entrenador, que sea capaz de de aplicar un pequeño electroshock a esta plantilla'. La dirección deportiva, encabezada por Mikel González y bajo la presidencia de Jon Uriarte, tiene la tarea perentoria de diagnosticar las carencias del equipo.

EFE Ernesto Valverde, durante el Athletic-Barcelona

El analista ha señalado la 'necesidad imperiosa de reforzar el equipo' en varios puestos clave, como el lateral izquierdo o la medular, para que no falte 'un jugador de ese perfil'. Advierte que si no se atina en el diagnóstico y en los refuerzos, 'va a haber poca solución a los males que este año hemos ido viendo', lo que podría llevar a una simple continuidad de los problemas actuales.