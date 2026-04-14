El Surne Bilbao tiene fecha y precios para la defensa de su título europeo en Miribilla

Aficionados del Surne Bilbao Basket celebran la victoria de su equipo en la Copa Europa FIBA de baloncesto, tras la final ante el PAOK Salónica, reunidos en la sala Bilborock de la capital vizcaína.

El Surne Bilbao ya tiene fecha y hora para el decisivo partido de vuelta de la final de la Copa FIBA Europa. Según ha confirmado la FIBA, el encuentro contra el PAOK griego se disputará en Miribilla el próximo día 29 a las 20:00 horas, un choque que decidirá al campeón de la competición.

Antes de ese enfrentamiento decisivo en Bilbao, el equipo vasco deberá viajar a Grecia. El partido de ida se jugará una semana antes, el miércoles 22, a las 18:15 horas en el exigente Palataki de Salónica.

Reedición de la final con factor cancha

Esta final supone la reedición de la disputada en la pasada edición, que precisamente conquistó el Surne Bilbao. Sin embargo, en aquella ocasión el orden de los partidos fue inverso, jugándose primero en Bilbao y decidiéndose el título en Grecia, un factor que ahora juega a favor del conjunto vasco.

Entradas ya a la venta

El Surne Bilbao, tal como se ha informado en 'Deportes Cope en Bilbao', ya ha anunciado los precios para el choque decisivo de dentro de dos semanas. Los abonados adultos podrán adquirir sus entradas por precios que oscilan entre los 15 y los 42 euros, mientras que para los menores de entre 5 y 15 años, los precios van de los 9 a los 25 euros.

Bilbao Basket - PAOK

Para el público en general que desee asistir a la final en Miribilla, las entradas tendrán un coste de entre 21 y 60 euros. En el caso de los menores, los precios se han fijado en una horquilla que va de los 13 a los 36 euros.