Ponsarnau y la 'excitación' del Surne Bilbao: repiten final de la FIBA Europe Cup y la jugarán en Miribilla el partido de vuelta

El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, ha manifestado su enorme alegría tras lograr el pase a la final de la Copa FIBA Europa al vencer al Falco Szombathely húngaro. Al técnico le hace "mucha, mucha ilusión" disputar en Miribilla el encuentro decisivo por el título europeo.

Ponsarnau ha admitido que "el contexto es diferente a la temporada pasada" y que la posibilidad de jugar los segundos 40 minutos de la final en casa "nos excita un poquito más". El rival será el mismo que el año pasado, el PAOK de Salónica, que se impuso al UCAM Murcia en la otra semifinal.

Un equipo en crecimiento

El técnico catalán ha resaltado que este nuevo éxito demuestra que el Surne Bilbao sigue "dando pasos hacia adelante". Además, ha recalcado que si bien hace un año lograron algo "muy difícil", en su opinión, todavía "es más difícil volver a llegar" a una final continental.

Las estadísticas dicen que hasta ahora hemos sido claramente el mejor equipo de la competición" Jaume Ponsarnau

"[T{odos estamos dando pasos sólidos hacia adelante}]", ha añadido Ponsarnau, quien considera que "el premio está en esta final" que van a "disfrutar con todos nuestros aficionados en un segundo partido". Su deseo es claro: "A ver si encontramos nuestro mejor nivel".

Experiencia y ambición

El entrenador ha explicado que la experiencia de la pasada campaña les permitirá "tener menos incertidumbre", pero ha insistido en que mantienen "la misma ilusión" por levantar de nuevo el trofeo que ya conquistaron en Salónica.

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Finalmente, Ponsarnau ha sacado pecho por el rendimiento del equipo durante todo el torneo. "Las estadísticas dicen que hasta ahora hemos sido claramente el mejor equipo de la competición", ha afirmado, añadiendo que "para nosotros la épica es haberlo hecho tan bien hasta ahora". "Hemos sido un equipo sólido y muy bueno y ahora queremos ser el más bueno y ganar la final", ha sentenciado.