La Fiscalía no exige responsabilidades al ayuntamiento por la 'Tragedia de Atalayas' de Murcia

Las siete personas acusadas de negligencia grave por el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia se enfrentan a penas de hasta 8 años y medio y multas que alcanzan 5.3 millones de euros. El incidente, que ocurrió en la madrugada del 1 de octubre de 2023, se cobró 13 víctimas mortales.

Según el abogado de algunas de las víctimas, José Manuel Muñoz, la pena es casi la máxima que se puede solicitar por un proceso penal de estas características (siendo el máximo 9 años). Sin embargo considera que, dadas las circunstancias, se queda corta.

De igual manera critica la indemnización de 5.3 millones de euros para las familias. Según el abogado, se ha aplicado el baremo de tráfico cuando no debería aplicarse. Asegura que cuando una persona conduce asume el riesgo de ir por una carretera, pero cuando va a un local, se supone que no está asumiendo ningún riesgo.

He perdido la fe en la justicia española" Jairo Correa Padre de una de las víctimas

Unas críticas que comparte el padre de una de las víctimas, Jairo Correa, responsabiliza al ayuntamiento de no haber actuado aún sabiendo que las discotecas no tenían licencias en regla al menos desde el año 2017 ni una salida de incendios habilitada en la primera planta. Afirma que ha perdido la fe en la justicia española.

Por su parte, Francisco Javier Verdú, el abogado de uno de los acusados, argumenta que "no todas las responsabilidades son iguales". Y continuarán con el proceso de recurso ya que considera que la acusación de falta grave puede ser excesiva en el caso de algunos de los acusados.

El incendio fue provocado por máquinas de chispas de fuego frío que prendieron fuego al techo del local Fonda Milagros, se transfirió rápidamente a la discoteca Teatre causando esas 13 víctimas mortales y 24 heridos.