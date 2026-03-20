Aitor Larrazabal bendice el legado de Valverde: "Va a ser una leyenda del Athletic, indudablemente"

Aitor Larrazabal, una de las personas que mejor conocen a Ernesto Valverde, ha valorado en los micrófonos de 'Deportes COPE en Bilbao' la decisión del técnico de no continuar en el Athletic Club. El exjugador ha sido contundente al asegurar que el 'Txingurri' deja una huella imborrable en la historia del club.

La relación entre ambos va mucho más allá de lo profesional, habiendo compartido vestuario como compañeros, como entrenador y jugador, y finalmente con Larrazabal en la dirección deportiva. "Siempre hemos tenido una relación bastante bonita y bastante buena", ha recordado, destacando que ya en su etapa de futbolista se le veían "trazas" de analista.

Un legado para la historia

Preguntado por si Valverde es ya una leyenda del Athletic, Larrazabal ha sido rotundo: "Yo creo que sí, creo que sí, por lo que ha demostrado en varias etapas". Considera que su trabajo "va a ser duradero en el tiempo, en estos tiempos en los que también estamos viviendo, muy diferentes a los que fueron hace 25 años".

Va a ser duradero en el tiempo, en estos tiempos en los que también estamos viviendo" Aitor Larrazabal

Más allá de los resultados, ha querido destacar su calidad humana como un aval fundamental. "Presidentes de algunos clubes, incluso después de haberle dejado salir o de haberle cesado, pues siguen hablando muy bien de Ernesto como persona, que creo que ese es un aval muy importante", ha subrayado.

Larrazabal también ha reconocido que el listón queda muy alto para su sucesor, pues Valverde "le ha sacado chispas a esta plantilla". Atribuye su marcha al "mucho estrés mental" que supone el banquillo de San Mamés: "Pesa mucho el que las cosas no salgan bien y, obviamente, yo creo que eso también ha repercutido en que Ernesto haya decidido no seguir".

El futuro del banquillo

Sobre el futuro inmediato del propio Valverde, no cree que este sea un adiós definitivo al fútbol. "No creo que vaya a seguir, pero tampoco creo que aquí se para la carrera de Ernesto Valverde. Sí creo que necesita un tiempo para oxigenarse, para descansar", ha opinado.

Finalmente, y de cara al nombramiento del nuevo técnico, Larrazabal no se ha decantado por nombres como los de Andoni Iraola o Pochettino, pero sí ha apuntado un perfil que considera idóneo para el momento actual que vive el club.

Puede venir un entrenador extranjero con otras ideas, con otro dinamismo" Aitor Larrazabal

"Creo que puede venir un entrenador extranjero con otras ideas, con otro dinamismo en este momento, que el que aceptarle como algo muy fresco, muy innovador", ha explicado. Advierte que si el elegido es del entorno y los resultados no acompañan al principio, la presión podría ser un problema: "Ojito, que todos sabemos cómo somos en Bilbao".