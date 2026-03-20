Ernesto Valverde anuncia que deja el Athletic Club a final de temporada
El técnico ha comunicado su decisión de no continuar en el banquillo rojiblanco, pero asegura que el equipo luchará por sus objetivos en los partidos que restan
Bilbao - Publicado el
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Ernesto Valverde ha comunicado oficialmente que no continuará como entrenador del Athletic Club la próxima temporada. La noticia, contada en el programa 'Deportes en Herrera en Cope en Euskadi' por Álvaro Rubio, ha sido confirmada por el propio técnico a través de un vídeo. Valverde ha explicado que se trata de una decisión muy meditada y consensuada con el club. "Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo", ha señalado.
La comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic"
A pesar del anuncio, el 'Txingurri' ha querido dejar claro que su compromiso y el del equipo se mantienen intactos para el tramo final de la competición. "Nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo, y que, indudablemente, si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda", ha afirmado, buscando la unidad del entorno rojiblanco.
Elogios desde el exterior de lezama
Las críticas que ha generado esta temporada generan sorpresa, como reflejan las palabras de figuras del fútbol como Lorenzo Serra Ferrer, quien ha calificado la noticia como un "grave error" y ha elogiado al técnico: "Es un ejemplo cómo ha transcurrido su quehacer en el mundo del fútbol. Gran persona, muy buen entrenador". En la misma línea, Mari la Cruz, expresaba su deseo de que Valverde continuara a largo plazo: "No veo una persona mejor que Ernesto para este equipo".
Gran persona, muy buen entrenador"
Actualidad de los equipos vascos
La noticia del adiós de Valverde coincide con un día de actualidad convulsa para el Athletic, ya que el presidente, Jon Uriarte, ha denunciado amenazas y acoso por parte de grupos radicales. En el plano deportivo, la Real Sociedad prepara su duelo contra el Villarreal. Su técnico, Rino Matarazzo, ha insistido en la importancia de centrarse en LaLiga: "Es muy importante para nosotros el rendimiento, por ejemplo, que tuvimos contra Osasuna, que fue una confirmación de que los jugadores quieren hacerlo muy bien en la liga".
Por su parte, el Deportivo Alavés se enfrenta a un Celta en estado de euforia. El conjunto vitoriano necesita puntuar en su lucha por evitar el descenso. John Newton, analizando al rival, ha destacado su solidez: "Es un equipo que se hace aguerrido defensivamente, que es muy difícil meterle gol. Al final, yo creo que es un equipo muy completo, que está donde se merece".
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