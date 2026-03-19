Lorenzo Serra Ferrer ensalza a Valverde: "Es un ejemplo como entrenador y persona"

Lorenzo Serra Ferrer ha aprovechado su paso por el programa Deportes COPE en Bilbao para defender de forma contundente la figura de Ernesto Valverde, calificando como un grave error las críticas que ha recibido el técnico del Athletic Club en algunos momentos de la temporada. Para Serra Ferrer, el "Txingurri" es una referencia en el mundo del fútbol.

Gran persona, muy buen entrenador" Serra Ferrer

El exentrenador mallorquín ha destacado que Valverde "es un ejemplo cómo ha transcurrido su quehacer en el mundo del fútbol, no solamente como jugador, sino también como entrenador". Ha elogiado su sapiencia, su carácter y, sobre todo, su humildad, asegurando que "todo lo que transmite, pues, lo transmite de corazón". La valoración de Serra Ferrer es rotunda: "Gran persona, muy buen entrenador".

La particularidad del Athletic

Serra Ferrer también ha mostrado su comprensión hacia las dificultades del Athletic, al que define como "un club diferente, distinto", donde no se puede "echar mano a según qué futbolistas". Considera que esta filosofía exige tener paciencia para pulir a los jugadores y que, en competiciones como la Champions League, el equipo "hizo lo que pudo, seguro".

Confianza plena en el Betis

En cuanto al Real Betis, el técnico se ha mostrado optimista de cara al final de temporada. Sobre la visita a San Mamés del domingo, augura "un bonito partido" y recuerda que jugar allí siempre fue "un reto muy bueno y muy importante". Una victoria, según él, "marcará ya diferencia" en la lucha por los puestos europeos.

Con que el Betis haga un partido normal, va a pasar la eliminatoria" Serra Ferrer

Además, ha expresado su total confianza en que el Betis superará su eliminatoria europea. Basándose en su conocimiento del fútbol griego, donde entrenó, ha afirmado con seguridad: "Con que el Betis haga un partido normal, va a pasar la eliminatoria". Finalmente, ha contado que vive una etapa más tranquila en Mallorca, disfrutando de su familia y sus nietos, aunque sin perder de vista la actualidad del fútbol.