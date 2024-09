Oskarsson y Aramburu, las opciones favoritas en 'La Charla' de Deportes COPE Gipuzkoa para enfrentarse al Real Madrid

Este sábado a las 21.00 h, la Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid en un duelo marcado por las bajas en ambos equipos y el escaso tiempo de preparación de los internacionales. Durante 'La Charla' de Deportes COPE Gipuzkoa, se analizaron las posibles alineaciones y las posiciones clave que definirán el partido, con dos grandes preguntas sobre la mesa: ¿quién debe ser el delantero centro ante la ausencia de Mikel Oyarzabal? y ¿quién debería ocupar el lateral derecho?

Orri Oskarsson, la apuesta en ataque

La lesión de Oyarzabal deja abierta la posibilidad de un debut como titular del joven delantero islandés Orri Oskarsson, quien viene de marcar un gol con la selección de Islandia. Los tertulianos coincidieron en que debe ser él quien lidere el ataque.

Giovanni Batista señaló: «No podemos ver muchos entrenamientos de la Real y no sabemos si Oskarsson se ha adaptado a lo que pide Imanol. Si Imanol cree que el islandés se ha adaptado, yo lo pondría de titular ante el Real Madrid». Ander Iturralde fue más contundente: «Tiene que jugar Oskarsson. Cuando más aprendes es jugando partidos, y además viene de marcar goles en Dinamarca».

«Has invertido 20 millones en un jugador que debe ser una garantía» Marta Gonzalo El Desmarque - Mediaset

Por su parte, Marta Gonzalo argumentó: «Has invertido 20 millones en un jugador que debe ser una garantía. En Sadiq no has confiado hasta ahora, así que tiene que jugar Oskarsson». Óscar Imedio completó: «El islandés ha venido para jugar estos partidos. No entendería que no fuese titular».

Aramburu, la opción más segura en el lateral

El lateral derecho es otra posición clave, y las bajas de Hamarí Traoré y las dudas físicas sobre Álvaro Odriozola complican la decisión. Jon Mikel Aramburu, que regresa el jueves tras participar con la selección venezolana, parece ser la opción favorita de los periodistas.

Giovanni Batista se decantó por Aramburu, afirmando: «Incluso aunque Odriozola estuviese en buen estado, prefiero a Aramburu. No le importa dedicar tiempo a marcar a Vinicius». Ander Iturralde y Marta Gonzalo coincidieron en que Aramburu aporta mayor solidez defensiva, y Gonzalo añadió: «Odriozola tiene la presión de las lesiones y su pasado en el Real Madrid. Debe jugar Aramburu». Óscar Imedio cerró la conversación señalando: «Odriozola está muy lejos de su mejor nivel, y veo difícil que lo recupere. Aramburu es mi elección».

Con las alineaciones aún por definirse, la Real Sociedad afronta un complicado duelo contra el Real Madrid, donde las decisiones tácticas de Imanol Alguacil serán clave.