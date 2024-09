Marco Antonio Sande: «El fútbol no tiene memoria, pero los éxitos de Imanol pesan más que las críticas»

Críticas a Imanol Alguacil

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se encuentra en el centro de las críticas por parte de algunos aficionados. En El Vestuario de Deportes COPE Gipuzkoa, Mauri Idiakez comentó que varios realistas con los que habló recientemente expresaron su descontento hacia el entrenador: «Les noté un sentimiento en contra de Imanol, lo cual me sorprendió, ya que son realistas de toda la vida».

Marco Antonio Sande, director del programa, mostró su respaldo al técnico oriotarra, asegurando que, aunque el fútbol es ingrato con el tiempo, los logros de Imanol siguen siendo fundamentales: «Siempre que los resultados no acompañan, el primer señalado es el técnico. El fútbol no tiene memoria, pero los éxitos de Imanol pesan mucho más que las críticas». Bixio Gorriz, exjugador y referente del club, recordó que esto es parte del fútbol: «Es algo que siempre ocurre cuando los resultados no son buenos». Aitor López Rekarte, por su parte, añadió que «el respaldo depende del día a día y no del pasado».

Las lesiones y el calendario exigente

Otro tema de gran preocupación es la acumulación de lesiones, siendo la más reciente la de Mikel Oyarzabal. Bixio Gorriz comentó que «los jugadores de hoy en día soportan más presión física y mental debido al aumento de partidos». Aitor López Rekarte criticó que el fútbol ha entrado en una dinámica en la que el negocio está por encima del deporte. Marco Antonio Sande concluyó que el riesgo de lesión en comparación con décadas anteriores «se ha quintuplicado».

La influencia de la directiva en el caso Sadiq

Respecto a la situación de Umar Sadiq, Mauri Idiakez afirmó que Imanol ha tenido que ceder ante las decisiones de la directiva: «Imanol se ha bajado los pantalones. Aperribay y Olabe han sido quienes han decidido sobre los minutos de Sadiq». El delantero nigeriano ha tenido más protagonismo en los últimos partidos, aunque sigue sin encontrar el camino del gol.

La oportunidad de Oskarsson

En medio de las bajas por lesión, el fichaje islandés Orri Oskarsson podría tener su oportunidad como titular. Aitor López Rekarte, agente del jugador, afirmó: «Es el momento para que Oskarsson entre en el equipo, y ojalá caiga de pie. La Real necesita goles». Oskarsson compite directamente por el puesto con Umar Sadiq, quien aún no ha logrado convencer con su rendimiento.

«Es el momento para Oskarsson, pero la Real debe hacer retoques en su juego para que empiece a carburar». Aitor López Rekarte Excapitán de la Real Sociedad y agente de Stellar Group

