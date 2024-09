Álvaro Odriozola vuelve a entrenar con el grupo y apunta al partido ante el Real Madrid

La Real Sociedad sigue preparando su próximo compromiso liguero ante el Real Madrid, este sábado a las 21:30 h en Anoeta, con varias noticias importantes en el apartado físico de la plantilla. La novedad más destacada de la jornada ha sido el regreso de Álvaro Odriozola, que ha completado la sesión de entrenamiento con el grupo tras ausentarse ayer por problemas en el aductor. El lateral donostiarra no quiere perder terreno en su lucha por la titularidad, una pugna que cobra aún más relevancia ante la lesión de Hamari Traoré, quien estará de baja en las próximas semanas.

Luka Sucic también ha sido otra de las novedades positivas en Zubieta. El centrocampista croata, fichaje de este verano, ha vuelto a entrenarse con sus compañeros, recuperándose de las molestias que le habían apartado de los últimos entrenamientos. Sin embargo, Imanol Alguacil sigue sin poder contar con los lesionados Zakharyan, Brais Méndez, Mikel Oyarzabal y Hamari Traoré. Es duda Barrenetxea, que sigue sin incorporarse al trabajo colectivo en Zubieta.

En cuanto a otras ausencias, Álex Remiro y Martín Zubimendi tampoco participaron en el entrenamiento de hoy, aunque ambos descansaron tras regresar de sus compromisos internacionales y se espera que estén disponibles el sábado. Quien sí se ejercitó con normalidad fue Aritz Elustondo, que parece estar en buenas condiciones tras varios días de recuperación. Además, Imanol ha seguido contando con varios potrillos: Arana, Balda, Goti, Ochieng, Mariezkurrena y Dani Díaz, quienes podrían tener su oportunidad si las bajas siguen acumulándose.

La Real Sociedad llega a este importante duelo con la esperanza de recuperar algunos jugadores clave, pero consciente de que las lesiones están siendo un factor determinante en este arranque de temporada. El partido ante el Real Madrid promete ser un desafío mayúsculo, pero el equipo confía en sacar provecho del buen estado de los jugadores disponibles y la inyección de juventud de la cantera.

lesión menos grave en el tobillo de oyarzabal

Según ha podido confirmar Marco Antonio Sande, la lesión de tobillo de Mikel Oyarzabal, aunque dolorosa, no reviste gravedad. El capitán txuri-urdin sufre un daño en el tobillo, pero no presenta afectación de ligamentos ni de la sindesmosis. A pesar de la mejora, no se espera que el delantero regrese antes del parón de selecciones en octubre. Oyarzabal ya trabaja con los fisioterapeutas en Zubieta para acelerar su recuperación.

