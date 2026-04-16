Aragón se prepara para celebrar el Día de San Jorge con una programación muy familiar y centrada en la 'aragonesidad'

Aragón se prepara ya para celebrar su día grande. Una festividad de San Jorge que en esta ocasión va a ser distinta a la de años anteriores. Y es que hace algo más de dos meses se celebraron las últimas elecciones autonómicas y todavía estamos pendientes de que PP y VOX lleguen a un acuerdo de gobernabilidad.

Celebración del Día de Aragón en el que un año más los jardines del Edificio Pignatelli, abrirán sus puertas para celebrar con todos los aragoneses el día de San Jorge con exposiciones, música, magia, teatro, danza, números de circo y espectáculos de títeres para los más pequeños.

DGA Presentación de los actos del Día de San Jorge.

UNA PROGRAMACION PARA TODA LA FAMILIA

Una programación muy extensa, para toda la familia, que comenzará en la víspera, el miércoles 22 de abril a las 21:00 de la noche en el patio de la Sala de la Corona, con la proyección de un vídeo sobre el Día de Aragón, acompañado de dos conciertos de los artistas aragoneses Idoipe y Rosin de Palo.

DGA Los jardines del Pignatelli serán escenario de numerosas actividades.

Los jardines del Pignatelli se abrirán al público el miércoles 22 de 20:30 de la tarde a 23:30 de la noche y el jueves 23, de 10:00 de la mañana a 21:00 de la noche con entrada por calle Madre Rafols.

Un año más también se han organizado diversas actividades culturales y deportivas tanto en Huesca como en Teruel, relacionadas con la festividad de San Jorge y con el Día del Libro, entre ellas la tradicional Jorgeada, una andada popular que este año celebra su 25 aniversario y que el 23 de abril saldrá desde el Palacio de la Aljafería para finalizar en la ermita de San Jorge de Huesca.

EL CARTEL ANUNCIADOR DE SAN JORGE 2026

'Donde la leyenda se hace historia'. Ese es el título del cartel que este año anunciará la festividad de San Jorge, patrón de Aragón. En él aparece la lanza del caballero en colores rojos, con San Jorge a caballo, el dragón lanzando fuego y otros elementos como las flores o los libros, protagonistas también del 23 de abril.

DGA La autora del cartel de este año posa junto a su obra.

Un cartel que es obra de Marina Buil, alumna de segundo curso de Diseño Gráfico de la Escuela de Diseño de Aragón. Cartel que es fruto del concurso organizado por la Escuela de Diseño. Un concurso que ha sido un año más, muy participativo.

ACTO INSTITUCIONAL

Este año, el acto institucional que celebran de forma conjunta el Gobierno y las Cortes en el Palacio de la Aljafería, será un poco más corto de lo habitual. Y es que, al estar el Ejecutivo regional en funciones, no puede aprobar la concesión de distinciones.

Un acto en el que las Cortes conceden su Medalla de Oro y la DGA entrega el Premio Aragón y una serie de medallas. Galardones que en el caso del Gobierno, este año no se han podido anunciar al estar en funciones. El único reconocimiento que sí se había aprobado antes de las elecciones del 8 de febrero fue la Medalla al Mérito deportivo que a principios de año se concedió a título póstumo a Jorge García-Dihinx, pediatra zaragozano y figura muy conocida entre los amantes del montañismo.

Falleció el 29 de diciembre de 2025 junto a su mujer y otro alpinista, sepultados por un alud en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. García-Dihinx, de 55 años, trabajaba en el Hospital San Jorge de Huesca y era un reconocido divulgador en salud y hábitos de vida saludables.

La Medalla de las Cortes será este año para la Corporación Aragonesa de Radio y televisión en reconocimiento a los 20 años de trayectoria al servicio público de la radio y la televisión autonómica y por su importante labor a la hora de difundir el trabajo que se realiza en el Parlamento regional.