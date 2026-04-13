Bixio Gorriz sentencia en Deportes COPE Gipuzkoa: "Si la Real está en el campo, el favorito es la Real"

La semana grande para la Real Sociedad ya está aquí. La final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla, ha centrado el debate en la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’ de Deportes COPE Gipuzkoa (escucha el programa completo pinchando AQUÍ), donde las opiniones de los expertos han dibujado un escenario de optimismo moderado. El encuentro será dirigido por Alberola Rojas, con Figueroa Vázquez en el VAR.

Una de las grandes preocupaciones, el estado de Mikel Oyarzabal, parece despejarse. A pesar de que el capitán pasó pruebas médicas la semana pasada por unas molestias, todo apunta a que será titular. La frase de Rino Matarazzo tras el partido contra el Alavés fue contundente y tranquilizadora para la afición: "si llega a ser la final, Oyarzabal juega".

El factor Champions y el cansancio

El principal punto de análisis es el desgaste del Atlético de Madrid, que este martes se juega el pase a semifinales de la Champions League contra el FC Barcelona. Este duelo es visto como una ventaja "brutal" para la Real, que dispondrá de tres días más de descanso. El exjugador Gari Uranga considera que la final está al "50-50" y que el tiempo corre a favor de los txuri-urdin.

Cuanto más largo sea el partido, muchas más posibilidades va a tener la Real de llevarse la final" Gari Uranga Exjugador de la Real Sociedad

En esa misma línea, Bixio Gorriz, leyenda realista, desea un partido exigente para los de Simeone: "Espero y deseo que tenga que jugar la prórroga, que se alargue muchísimo, que lleguen a los penaltis". La estrategia parece clara: hacer que el reloj juegue a favor de la Real, tal como apuntaba Uranga al afirmar que "cuanto más largo sea el partido, muchas más posibilidades va a tener de llevarse la final".

Griezmann, la gran amenaza

En el análisis táctico, Gari Uranga advirtió sobre el peligro del Atlético más allá de sus individualidades. "El Atlético de Madrid tiene un sistema muy evidente de juego", explicó, señalando las transiciones rápidas como su mayor arma. La clave, según Uranga, es evitar que Antoine Griezmann reciba entre líneas, ya que "siempre que coge un balón entre líneas es el que tira y lanza a todos los jugadores".

Atletico de Madrid Antoine Griezmann, criado en Zubieta y ahora líder del Atlético de Madrid

A pesar del optimismo, una de las grandes paradojas de la Real esta temporada es su fragilidad defensiva. Con 48 goles en contra y una diferencia de goles de solo +1, el equipo ha mostrado debilidades en los centros laterales y a balón parado, un déficit que preocupa de cara a una final de esta exigencia.

Si la Real Sociedad está en el campo, para mí el favorito es la Real Sociedad, siempre" Bixio Gorriz Leyenda de al Real Sociedad

Pese a todo, el sentimiento general es de confianza, y nadie lo resume mejor que Bixio Gorriz. La leyenda de la Real Sociedad, que ha ganado títulos con la camiseta txuri-urdin, zanjó el debate sobre el favoritismo con una declaración de principios: "En esta final, si la Real Sociedad está en el campo, para mí el favorito es la Real Sociedad, siempre, en cualquier partido".

Este análisis tuvo lugar en el programa Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido por Marco Antonio Sande, que contó en la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’ con los comentarios de Mauri Idiakez, la leyenda Bixio Gorriz y el exjugador Gari Uranga. El programa se puede seguir en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM, en cope.es y en las apps de COPE y Tiempo de Juego, además de en formato podcast en las principales plataformas.