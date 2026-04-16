Así cambian los menús escolares en España con la nueva ley a la que Navarra ya se adelantó en 2024

A partir de abril de 2026, todos los comedores escolares de España deberán seguir unos criterios mínimos de alimentación saludable con la entrada en vigor del Real Decreto 315/2025. Esta nueva ley busca mejorar la nutrición infantil y garantizar que todos los alumnos accedan a menús equilibrados y de calidad, independientemente de su comunidad autónoma.

Entre las medidas se incluye la obligación de ofrecer fruta y verdura a diario, un mayor protagonismo de las legumbres, el pescado y los alimentos integrales. Además, se limita el consumo de productos precocinados a una vez al mes y se prohíben las bebidas azucaradas y la bollería industrial en los centros.

Navarra, un paso por delante

Sin embargo, estas exigencias no son una gran novedad en Navarra, que desde 2024 cuenta con una normativa propia. El Decreto Foral 58/2024 ya promovía menús equilibrados, el uso de productos frescos y locales y la reducción de alimentos ultraprocesados.

A diferencia de la nueva ley estatal, que introduce criterios más concretos, la norma navarra no fija cantidades ni frecuencias obligatorias. En su lugar, establece directrices generales para orientar a los centros hacia una dieta saludable basada en productos de temporada y proximidad.

Principales cambios de la nueva ley

La normativa estatal introduce cambios significativos para todo el país. Entre ellos, la incorporación de al menos un 5% de alimentos ecológicos, guarniciones de verdura fresca tres veces por semana y platos principales con proteína vegetal una vez a la semana. También se aumenta la frecuencia de pescado azul, se reducen las carnes rojas y se da prioridad a los alimentos integrales.

La ley también refuerza el control, exigiendo que los menús sean diseñados por profesionales en nutrición y que se ofrezcan opciones adaptadas a alergias o motivos religiosos. De esta forma, el comedor escolar se consolida como una herramienta educativa clave y un recurso social para reducir desigualdades.