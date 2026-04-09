La Real Sociedad se enfrenta al dilema: rotar o no antes de la final de Copa

La Real Sociedad se encuentra en una encrucijada que divide a la afición y a los expertos. Con la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el horizonte, el partido de LaLiga de este sábado ante el Deportivo Alavés se ha convertido en un campo de minas estratégico. El dilema es claro: ¿rotar para proteger a las estrellas o salir con todo para asegurar los valiosos puntos ligueros? Este debate ha sido el eje central de 'El Kiosko de la COPE', el programa deportivo de Deportes COPE Gipuzkoa.

Rotaciones: ¿riesgo o prudencia?

El debate, moderado por el periodista Marco Antonio Sande, presenta dos posturas enfrentadas. Por un lado, la prudencia de reservar a los futbolistas más importantes para evitar lesiones de cara a "una de las citas más importantes de la historia de los últimos años", como la definió el propio Sande. Por otro, la ambición de no descuidar la competición doméstica, una postura defendida por los periodistas Mauri Idiakez, Jessica Figueroa y Ander Iturralde.

Idiakez ha sido el más contundente al asegurar que el equipo no puede permitirse el lujo de especular. "La unidad B este año ha fracasado rotundamente", sentenció, mostrando su desconfianza en los suplentes para un partido que Figueroa calificó de "trampa". Iturralde, por su parte, ha añadido que con una semana entre partidos hay margen de recuperación suficiente y que "la lesión siempre va a ser un riesgo", incluso en los entrenamientos.

La unidad B este año ha fracasado rotundamente" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

La incógnita de la portería

Otro de los focos de tensión se sitúa bajo los palos. La decisión de Rino Matarazzo de mantener a Álex Remiro como portero en LaLiga y a Unai Marrero en la Copa genera incertidumbre. Mientras Mauri Idiakez da por hecho que Marrero jugará la final, Jessica Figueroa confesó que todavía no entiende "el por qué está jugando Marrero y no Remiro en copa". La posibilidad de que el guardameta suplente sea titular ante el Alavés para coger ritmo se puso sobre la mesa, aunque sin consenso.

AnderUria.PH Unai Marrero se perfila como portero titular en la final de la Copa del Rey

Un Atlético exigido en el horizonte

Con la vista puesta en la final, el estado del Atlético de Madrid también ha sido objeto de análisis. El equipo del Cholo Simeone llegará a la cita tras un exigente partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League. Para Ander Iturralde, la Real deberá "exprimir" el posible "desgaste físico y emocional" del conjunto rojiblanco. Sin embargo, todos coincidieron en el peligro que supone un equipo con tanto talento, destacando el extraordinario momento de forma de Antoine Griezmann.

Una de las citas más importantes de la historia de los últimos años" Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

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