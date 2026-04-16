La investigación del tumor cerebral infantil, un laberinto por la falta de inversión

Los tumores cerebrales pediátricos representan una de las realidades más complejas de la oncología actual. A pesar de suponer cerca del 20% de todos los tumores diagnosticados en la edad pediátrica, la investigación se enfrenta a enormes desafíos que limitan el desarrollo de terapias efectivas. Así lo explica Raúl Luque, catedrático de Biología Celular en la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), quien subraya la urgencia de impulsar el conocimiento científico en este campo.

La principal dificultad, según Luque, radica en la gran heterogeneidad de estos tumores. No se trata de una única enfermedad, sino de "muchísimos tipos de tumores cerebrales" con "características biológicas completamente diferentes". Esta diversidad, que incluye patologías como el astrocitoma, el neuroblastoma o el meningioma, provoca que la incidencia de cada tipo específico sea mucho menor, complicando su estudio. Sin embargo, el investigador insiste en que es crucial abordarlos todos, ya que para la mayoría "no hay terapia, no hay diagnóstico y, entonces, hay que estudiarlos".

Avances mínimos por la escasa inversión

El progreso en la lucha contra el cáncer cerebral infantil ha sido muy limitado en los últimos años, una situación que Raúl Luque atribuye directamente a la falta de inversión. Para ilustrar el potencial de la investigación, el catedrático establece un paralelismo con el cáncer de mama. "Hace 20 o 30 años, los tumores de mama tenían una incidencia muy elevada y las personas morían", recuerda. Hoy, gracias a la inversión, "es rara vez una mujer muere por un tumor de mama, porque hay muchos factores de diagnóstico, hay muchos marcadores y hay terapia".

Este mismo éxito, asegura Luque, podría replicarse en los tumores pediátricos si se destinaran los recursos necesarios. "Si se invierte, por supuesto, que de aquí a 20 o 30 años, pues se podrán curar a los niños", afirma con contundencia. El problema es que, actualmente, la financiación es prácticamente inexistente.

La investigación y la inversión en este tipo de patologías es minúscula, es muy poca" Raúl Luque Huertas Catedrático de Biología Celular en la Universidad de Córdoba

Una terapia común en el horizonte

Pese a las dificultades, el grupo que lidera Luque en el IMIBIC está logrando avances significativos gracias al apoyo de iniciativas como 'kilómetros de esperanza' y la fundación Inocente Inocente. Su trabajo se ha centrado en "buscar una terapia que pueda ser común a todas estas patologías", un enfoque que podría superar el obstáculo de la heterogeneidad tumoral.

El equipo ha estudiado "una vía molecular que parece que es común en todos estos tipos de patologías tumorales pediátricas". Tras completar la fase preclínica, ahora se encuentran validando fármacos con el objetivo de que "estas células tumorales desaparezcan". Según el investigador, ya disponen de "un fármaco candidato que tiene muy buenos resultados", lo que abre una puerta a la esperanza.

La sociedad, un motor para el cambio

Iniciativas como la publicación del libro 'El viaje mágico de una luz valiente', inspirado en la historia de Karla, una niña diagnosticada con un tumor cerebral a los 3 años, son fundamentales. Toda la recaudación se destina íntegramente al grupo de investigación del IMIBIC para la búsqueda de nuevas terapias. Luque defiende que estas acciones deben mirarse con una perspectiva de "medio y largo plazo".

El primer paso es "concienciar a la sociedad de que esto es una problemática real existente". Aunque "duele mucho ver a un niño enfermo", es necesario visibilizar su realidad. "Estos niños existen y estos niños se están muriendo porque no hay terapia ni hay alternativas para ello", lamenta el investigador. Por ello, considera vital que los ciudadanos apoyen estas causas y transmitan a las instituciones la necesidad de actuar.

Es muy duro que se le diagnostique un tumor cerebral y que a un padre se le diga que no hay una terapia ni hay una cura para estos niños" Raúl Luque Huertas Catedrático de Biología Celular en la Universidad de Córdoba

Mirando al futuro, el deseo de Raúl Luque es que, gracias a una mayor inversión, se pueda construir un "repertorio" y una "variedad de terapias" que ofrezcan una esperanza real a las familias. El investigador concluye con una reflexión contundente sobre el impacto emocional de la falta de alternativas: "Es muy duro que se le diagnostique un tumor cerebral y que a un padre se le diga que no hay una terapia ni hay una cura para estos niños".