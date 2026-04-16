Benjamín Beltrán explica las claves de la regularización de extranjeros que ha puesto en marcha el Gobierno.

España ha iniciado este jueves, 16 de abril, un proceso histórico de regularización administrativa extraordinaria que permitirá a miles de personas migrantes acceder a una autorización de residencia y trabajo. El real decreto que regula este proceso fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrando en vigor hoy mismo. Esta medida busca reforzar los derechos, la integración y la convivencia social.

Plazos y requisitos del proceso

El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde este jueves 16 de abril hasta el 30 de junio. Los trámites pueden realizarse tanto de forma telemática, a través de un certificado electrónico las 24 horas del día, como de manera presencial con cita previa en las oficinas habilitadas.

Los solicitantes deben acreditar haber residido en España antes del 1 de enero del 2026 y haber permanecido en el país durante al menos cinco meses ininterrumpidos previos a la solicitud. Además, es un requisito no tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público o la salud pública. Para justificar la estancia, se deben presentar documentos que demuestren la identidad y el tiempo de permanencia.

También es necesario acreditar uno de tres supuestos: haber trabajado legalmente, formar parte de una unidad familiar con menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad. El graduado social Benjamín Beltrán advierte sobre el peligro de recurrir a la compra de documentos falsos para este trámite.

Autorización de trabajo y Tarjeta de Identidad

Con la mera comunicación del inicio del procedimiento, el solicitante queda autorizado para trabajar en toda España y en cualquier sector, asignándosele un número de Seguridad Social de forma automática. Una vez obtenida la resolución favorable, deberá solicitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes.

España se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos" Benjamín Beltrán Graduado Social

El proceso también contempla que los menores de edad obtendrán una autorización de residencia de 5 años y que las familias podrán tramitar sus solicitudes de forma conjunta.

El papel del asesoramiento profesional

El proceso, bajo mi humilde opinión, no está bien diseñado" Benjamín Beltrán Graduado Social

En este proceso será fundamental el papel de profesionales como los graduados sociales, abogados y gestores administrativos, que ofrecen asesoramiento especializado para garantizar que las solicitudes se presenten correctamente. A pesar de considerarlo "una gran noticia", Benjamín Beltrán opina que "el proceso, bajo mi humilde opinión, no está bien diseñado", subrayando la importancia del acompañamiento experto.