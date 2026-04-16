Así cambian los menús en los comedores escolares: más verdura y menos procesados

Nada de fritos ni de azúcar. El menú escolar se adapta a una normativa que ya ha entrado en vigor que busca combatir la obesidad infantil y promover una alimentación más saludable.

Ha entrado en vigor la nueva normativa que regula los comedores escolares con el objetivo de combatir la obesidad infantil y promover una alimentación más saludable. Esto se traduce en una mayor presencia de frutas y verduras en los menús diarios, mientras que la bollería desaparece. Además, se limita el consumo de pescado a entre una y tres veces por semana y el de carne a un máximo de tres días.

Más del 80% de los comedores están gestionados por empresas privadas, como es el caso de la vallisoletana Seresca Catering, que se encarga del servicio en el Colegio de Lourdes de Valladolid. Raúl Frutos, gestor de centros de la compañía, explica que la normativa afecta a unos 20 centros y 3.900 menús diarios que gestionan en la actualidad.

Adaptación progresiva y sin grandes cambios

Para esta empresa, la adaptación no ha supuesto un gran esfuerzo, ya que muchas de las pautas ya las cumplían. "Seresca siempre ha trabajado con un departamento de nutrición que elabora los menús para que sean siempre equilibrados", afirma Frutos. Por ello, solo han tenido que realizar "algunas pinceladas, algunos retoques, para cumplir al 100% la normativa".

El grueso del menú estaba ya bastante bastante bien y cuadrado" Raúl Frutos Gestor de centros de la compañía SERESCA

Limitaciones en lugar de prohibiciones

La nueva ley establece más limitaciones que prohibiciones. Raúl Frutos aclara que se trata de acotar la frecuencia de ciertos alimentos. Por ejemplo, la comida procesada se limita a dos veces al mes y se incentiva la reducción de las frituras, que deben ser sustituidas por elaboraciones más saludables como el horno. Además, las guarniciones deberán basarse en ensalada entre tres y cuatro veces por semana.

Más que prohibido, son limitaciones en cuanto a número de raciones" Raúl Frutos Gestor de centros de la compañía SERESCA

El reto de conquistar el paladar infantil

La empresa ha ido introduciendo los cambios de forma paulatina desde septiembre para que la adaptación de los niños fuera progresiva. "La proteína de origen vegetal la hemos ido metiendo una vez al mes, que ahora ya es una vez a la semana", detalla el gestor. El plato favorito sigue siendo la pasta, mientras que las verduras continúan siendo el mayor desafío.

Para lograr que los platos sean atractivos, la compañía mantiene un "feedback diario con cada uno de los centros" para saber qué platos funcionan mejor y cuáles peor. De esta forma, buscan el equilibrio para crear un plato que "cumpla con la normativa, que cumpla nutricionalmente y que aparte a los niños les guste". Para ello, se abastecen principalmente de proveedores locales y de cercanía.