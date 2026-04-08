El dilema que divide a la Real Sociedad: arriesgar en Liga o apostar todo a la final de Copa

Rino Matarazzo charla con los jugadores de la Real Sociedad durante una sesión de trabajo en Zubieta

La proximidad de la final de la Copa del Rey ha desatado un intenso debate en el entorno de la Real Sociedad: ¿debe el equipo arriesgar con sus titulares en el partido de La Liga contra el Deportivo Alavés o es preferible reservarlos? Esta cuestión ha centrado la tertulia ‘Tiempo de Txoko’ de Deportes COPE Gipuzkoa (Escúchala completa pinchando AQUÍ), dirigida por el periodista Marco Antonio Sande y con la participación de Mauri Idiakez, David Miner y David Juanmartiñena. En el programa, donde se notó la ausencia de Oier Fano, se recordó que la actualidad deportiva de Gipuzkoa se puede seguir en directo de lunes a viernes de 15.25 h a 16.00 h en el 99.8 de la FM y en plataformas digitales, además de en formato podcast.

Dos visiones para un mismo objetivo

Por un lado, el periodista Mauri Idiakez se muestra tajante y defiende alinear al mejor equipo posible para asegurar la plaza europea vía Liga, resumiendo su postura con un contundente “a muerte, los mejores contra Alavés, punto”. Esta visión la comparte David Juanmartiñena, quien considera que los tres puntos ante el equipo babazorro son “muy golosos” para no descolgarse de la pelea por los puestos de Champions League.

A muerte, los mejores contra Alavés, punto" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

En la postura contraria se sitúa David Miner, quien prioriza la final al afirmar que “un título es más importante que llegar a Europa”, argumentando que la opción de ganar un trofeo es mucho menos frecuente. Este bando, apoyado por el conductor del programa, Marco Antonio Sande, teme que una lesión de un jugador clave como Mikel Oyarzábal pueda frustrar las opciones en el partido decisivo.

Un título es más importante que llegar a Europa" David Miner Periodista

Real Sociedad Los futbolistas de la Real Sociedad se hidratan en un entrenamiento matinal marcado una jornada más por el calor en Gipuzkoa

La odisea de la afición

Más allá del debate deportivo, la afición también afronta sus propios retos para la final. Marco Antonio Sande señaló la huelga de controladores aéreos en Sevilla como una de las “adversidades” para los desplazados. David Juanmartiñena añadió que, aunque muchos viajarán en coche, para otros puede ser un “auténtico problema”, ya que la huelga coincide con el inicio de la Feria de Abril.

Para los que no viajen, varios ayuntamientos instalarán pantallas gigantes. Se han confirmado en Alderdi Eder (Donostia), Lasarte-Oria, Tolosa, Zumarraga y Zumaia. Sin embargo, la ubicación en la capital guipuzcoana ha generado críticas, ya que, según los tertulianos, es un lugar “lleno de árboles” que dificultará la visión a los asistentes.

Finalmente, los analistas especularon sobre la decisión final del entrenador, Matarazzo. Se recordó que no es un técnico al que le “molen demasiado las rotaciones”, lo que podría indicar que se inclinará por alinear a su equipo de gala contra el Alavés, asumiendo el riesgo para no comprometer la temporada en La Liga.