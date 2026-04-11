El caos de la letra 'Q' en las matrículas destapa la crisis de los patinetes en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que rectificar la asignación de matrículas para los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, tras detectar un problema con la letra 'Q'. Según ha explicado Diego Martínez, presidente de la Asociación de VMP de Cuenca, este error ha paralizado el sistema de registro, ya que las aplicaciones de los seguros no están preparadas para procesar dicha letra, reservada para vehículos especiales. La letra Q se puede confundir con la O, con lo que está excluida de las matrículas junto a las cinco vocales (A, E, I, O, U) las consonantes Ñ y Q, además de los dígrafos LL y CH.

Un ritmo de matriculación muy lento

A pesar de la obligatoriedad, el ritmo de matriculación es extremadamente bajo. De los más de cinco millones de patinetes que se estima que hay en España, solo se han registrado unas 140.000 unidades. A este ritmo, según Martínez, se tardarían "unos 7 años" en completar el proceso. El experto atribuye esta lenta adopción, en parte, a la escasa campaña informativa sobre la nueva normativa.

La fecha límite de 2027

El principal factor que desincentiva a los propietarios es la fecha límite del 22 de enero de 2027. A partir de ese día, todos los patinetes que no cuenten con un certificado oficial serán considerados ilegales y no podrán circular. Esta medida afecta a millones de vehículos adquiridos antes de 2022, lo que lleva a muchos usuarios a dudar de la conveniencia de regularizarlos.

Para qué voy a gastar dinero en la matrícula y el seguro para apenas seis meses de uso" Diego Martínez

Desde la asociación critican la medida, calificándola como un caso sin precedentes. "Es el único vehículo que se ha permitido circular al que luego impiden circular", lamenta Martínez. Compara la situación con la de coches antiguos que aún pueden operar sin ciertos elementos de seguridad actuales, mientras que patinetes funcionales serán prohibidos.

Es el único vehículo que se ha permitido circular al que luego impiden circular" Diego Martínez

Una normativa 'made in Spain'

Finalmente, Martínez destaca que esta estricta certificación es un caso único en Europa. "Esto es muy 'made in Spain', muy local", asegura. Aunque otros países como Alemania, Francia o Italia tienen sus propias regulaciones para los VMP, afirma que ninguno "ha puesto una fecha límite para poder dejar de usar estos vehículos en la vía pública" como ha ocurrido en España.