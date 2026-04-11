Cotrina se convierte en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

Histórico. Álvaro Sánchez Cotrina es nuevo secretario general del Partido Socialista de Extremadura tras imponerse en las primarias a la candidatura de la diputada Soraya Vega. El alcalde de Salorino y hasta ahora secretario general en la provincia de Cáceres rompe el dominio histórico de Badajoz tras los mandatos de Rodríguez Ibarra, Fernández Vara y Gallardo.

Nacido en Salorino (Cáceres) en 1986, Sánchez Cotrina se graduó en Derecho por la UNED y con apenas 25 años alcanzó la alcaldía de su pueblo. Su trayectoria política se ha ido construyendo con los años en torno a una marcada esencia municipalista. En su pueblo, no ha parado de encadenar mayorías absolutas. En las últimas municipales, alcanzó el 90% de los votos y endosó un 7-0 al Partido Popular.

En 2015, entró a formar parte de la Diputación de Cáceres, donde también destacó su fijación por el municipalismo y el reto demográfico. En 2023, es elegido diputado en la Asamblea de Extremadura, sin embargo, no es hasta 2025 cuando se produce el verdadero punto de inflexión de su carrera. Entonces, pasa de ser una "promesa" a uno de los activos más importantes del partido, cuando es nombrado secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, sustituyendo a Miguel Ángel Morales.

Europa Press 23/03/2025 El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Àlvaro Sánchez Cotrina, en la clausura del 14 Congreso Provincial del PSOE de CáceresPOLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAPSOE

Durante el mandato de Miguel Ángel Gallardo, Sánchez Cotrina fue ganando peso, entre la militancia socialista y fuera de ella, convirtiéndose en el "favorito" para ponerse al frente del partido cuando cayese un secretario general cuyo futuro siempre estuvo en entredicho. Este sábado, con la victoria en las primarias, su crecimiento se termina por consolidar.

distancia con ferraz

Sánchez Cotrina se considera a sí mismo un candidato "rompedor" que busca adaptar el partido a las nuevas realidades sociales. Su objetivo, dice, es trascender las siglas del partido para construir un "PSOE cercano a la calle", en el que la ciudadanía encuentre "un partido serio, un partido honesto, un partido con muchas ganas de hacer las cosas bien". Aunque respeta profundamente la historia de la organización y a referentes como Guillermo Fernández Vara, considera que es el momento de un cambio.

Sánchez Cotrina, en COPE

Su propuesta, según defiende, se basa en leer el momento político de una manera diferente, romper con la polarización y hacer una política de carne y hueso. "Yo aporto un tiempo nuevo, eso es lo que quiero", afirma el candidato, quien busca reflejarse en quienes construyeron el partido, pero con una visión renovada y enfocada en los problemas reales de los extremeños.

Uno de los pilares de su discurso es la necesidad de que el PSOE extremeño tenga una "voz autónoma" y defienda los intereses de la región, incluso si eso implica discrepar con la dirección nacional. "Si no hablamos de las cosas del comer, de nuestros médicos, de nuestros profesores, [...] y solo hablamos de la política nacional, Extremadura pierde peso", ha advertido. En este sentido, promete que la voz de los socialistas extremeños se escuchará en el ámbito nacional y que no se callará ante ninguna dirección.