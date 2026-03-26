Roberto López Ufarte en 'Tiempo de Txoko': "Me molesta que me pregunten con quién voy en la final de Copa"

La leyenda de la Real Sociedad, Roberto López Ufarte, ha repasado la actualidad del equipo en la tertulia ‘Tiempo de Txoko’ de Deportes COPE Gipuzkoa. Durante su intervención en el programa dirigido por Marco Antonio Sande, y en el que han participado también los periodistas Mauri Idiakez y David Juanmartiñena, el histórico extremo txuri-urdin ha reafirmado su compromiso incondicional con el club ante la próxima final de Copa y ha analizado el futuro de la portería y las aspiraciones europeas del equipo.

Me molesta hasta que me hagan la pregunta... Mi equipo de siempre fue, es y será la Real Sociedad" Roberto López Ufarte Leyenda de la Real Sociedad

Preguntado por una hipotética división de sentimientos en la final de Copa ante el Atlético de Madrid, club en el que también militó, López Ufarte ha sido tajante. "¿Cómo puede pensar la gente que yo no vaya con la Real Sociedad? Eso es increíble", ha afirmado, confesando que "casi casi hasta me molesta que me la hagan, porque es tan lógico que yo solo pueda tener un equipo, que es la Real Sociedad, y nada más". Para el mito realista, su vínculo va más allá de cualquier otra etapa profesional: "Mi equipo de siempre fue, es y será la Real Sociedad, pero en todos los aspectos. Ganar las ligas, la copa, la supercopa... ¿qué más puedo querer?".

El futuro de la portería

Uno de los temas centrales de la tertulia ha sido el futuro de Álex Remiro. Ante las informaciones que sitúan al portero en la órbita de otros clubes y con su renovación en el aire, la Real Sociedad ha movido ficha ampliando los contratos de los canteranos Unai Marrero y Aitor Fraga, un movimiento que genera debate sobre la estrategia del club.

El periodista David Juanmartiñena ha calificado como "un paso atrás" una posible salida de Remiro para ser suplente en otro equipo. "Le considero a Álex Remiro un portero con muchísima cabeza", ha señalado, dudando que el guardameta contemple un rol secundario en este punto de su carrera, a pesar de las "muchas ofertas que tendrá".

Oscar Alonso Algote Alex Remiro sonriente en sala de prensa

En la misma línea, el periodista Mauri Idiakez ha recordado que, aunque Remiro "nunca ha sido santo de mi devoción", ha experimentado un gran crecimiento en sus siete temporadas en la Real. Idiakez ha apuntado a la paradoja de una posible marcha sin dejar ingresos, ya que "vino libre, y tampoco ahora es que es muy egoísta, por mi parte, querer que no se vaya libre".

López Ufarte ha coincidido con el análisis, mostrándose convencido de que "Remiro no se va a ir". Para la leyenda txuri-urdin, la clave está en la mentalidad del jugador: "Yo creo que irse de suplente, pensando en ser suplente, en la cabeza de ningún jugador quiere ser suplente de nadie". Aunque ha elogiado el crecimiento de los porteros del filial, ha sentenciado que "Remiro está por encima, de momento".

¿Objetivo Champions?

Tras la contundente derrota en Villarreal, calificada por López Ufarte como "un accidente" dentro de la lógica, se ha abierto el debate sobre las verdaderas aspiraciones del equipo en LaLiga. Preguntado directamente por las opciones de alcanzar la Champions League, el exjugador se ha mostrado cauto y realista con el potencial del equipo.

Sería mucho pensar que pueda la Real aspirar a Champions, pero a Europa sí" Roberto López Ufarte Leyenda de la Real Sociedad

Aunque ha reconocido el mérito de Matarazzo por "sacar de un pozo" al equipo, considera que el objetivo debe ser más pragmático. "Esta Real tiene que aspirar a Europa", me da igual que sea la Champions", ha comentado, antes de añadir que "sería mucho pensar que pueda la Real aspirar ahí". Según su visión, el equipo todavía está "un poco lejos del Villarreal" en cuanto a nivel y empaque, por lo que clasificarse para la máxima competición continental "sería ya un éxito total".

El análisis completo de la actualidad txuri-urdin se puede seguir en Deportes COPE Gipuzkoa, que se emite en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM. Los programas, con tertulias como ‘Tiempo de Txoko’, también están disponibles en cope.es y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián, así como en las principales plataformas de podcast como Ivoox, Spotify o Apple Podcast.