Casademont vence al Hiopos Lleida en un partido clave por la salvación (107 - 91)

Victoria de Casademont Zaragoza que suma un triunfo fundamental esta jornada para pelear por la permanencia. Los rojillos afrontaban el partido ante el Hiopos Lleida con solo un triunfo de renta sobre el descenso y la victoria era fundamental para no depender de otros resultados a la hora de poder caer a la zona peligrosa de la clasificación. Los de Joan Plaza cumplieron y vencieron por 16, 107 a 91, en un partido que dominaron desde los primeros instantes.

En el primer parcial, Casademont fue cogiendo ventaja con los puntos de Robinson y Foreman hasta llegar a una renta de 9 puntos: 22 - 13. Un parcial de 0 a 6 sirvio a los visitantes para ir recortando distancias mientras los rojillos se veían perjudicados por su escaso acierto desde el tiro exterior con solo un triple anotado de 7 intentos. Así, el Lleida llegaba al 22 - 19 para que dos puntos de Traoré sirvieran para alcanzar el 24 - 19.

En el segundo cuarto, Diagne y Ejim acercaban al Lérida en el marcador (29 - 26) en unos minutos en los que ambos equipos se emplearon a fondo en defensa. Un triple de Pauli dejaba a los visitantes a solo dos puntos (31 - 29), pero Robinson se echaba el equipo a la espalda para llegar a descanso con 19 puntos anotados y volver a abrir brecha para los rojillos. La atención defensiva, tanto en los robos como en el rebote, sumado al acierto anotador de Dubljevic, Rodríguez y un último triple de Spissu hacía que los zaragozanos llegasen al descanso con su máxima de partido hasta el momento, 12 arriba: 58 - 46.

En el tercer parcial, Casademont consolidó su ventaja. A pesar de unos primeros minutos poco anotadores en los que Joaquín Rodríguez mantuvo una renta de 11 puntos para los rojillos (62 - 51), pronto los de Joan Plaza siguieron ampliando su renta gracias a su acierto anotador tanto desde el tiro libre como desde el triple donde Spissu anotaba por partida doble para llegar al 75 - 61. Los rojillos aun ampliaron más su ventaja hasta los 15 para cerrar el tercer parcial con un favorable 81 - 67.

Los aragoneses no bajaron el nivel en los últimos diez minutos y aunque por momentos, los de Gerard Encuentra recortaron su desventaja hasta los 10 puntos (86 - 76), Casademont no dejó escapar el partido. Robinson siguió anotando (para terminar con 27 puntos y ser ovacionado por la Marea Roja al grito de MVP) y Dubljevic no defraudó ni en defensa ni en ataque.

Los rojillos sobrepasaron los 100 puntos y alcanzaron los 16 de ventaja en la recta final (103 - 86), para terminar ganando por 16 puntos: 107 a 91. Savkov tuvo minutos en la recta final para debutar en el Felipe. Así, Joan Plaza suma su segunda victoria desde que llegó al banquillo zaragozano y Casademont suma su octavo triunfo de la temporada para tomar aire respecto al descenso.